今明兩天秋老虎發威 吳德榮曝周三轉濕涼「一口氣降10度」

秋老虎發威，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，昨(2)日各地區最高溫仍達36、37度〔北部(台北士林區)36.2度，中部(南投市)36.7度，南部(高雄旗津區)37.1度，東部(台東長濱鄉)36.4度〕；紫外線最大值大多為「危險級」及「過量級」。

他說，今(3日)晨東半部曾有「陸風環流」在沿海形成的弱雨帶，帶來零星降雨，目前已消散、各地恢復晴朗。截至上午4時53分各地區平地最低氣溫約在22、23度〔北部(新竹關西鎮)22.0度，中部(雲林崙背鄉)22.3度，南部(台南佳里區)22.5度，東部(花蓮壽豐鄉)21.5度〕。

中央氣象局表示、今、明(３日、４日)兩天台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲，午後西半部山區有零星短暫陣雨，東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨；今日東北部及東部地區亦有零星短暫陣雨；明晚起苗栗以北至桃園沿海空曠地區及馬祖將有較強陣風，請注意。

吳德榮表示，今、明(3、4日)「秋老虎」最後兩天，中層大氣「副熱帶高壓」籠罩，各地晴朗穩定；低層水氣不多，東半部及午後山區偶有局部零星飄雨的機率。各地白天熱、早晚涼，日夜溫差大；中午前後紫外線「過量」及「危險」級，應注意防曬。今日各地區氣溫：北部22至37度，中部22至37度，南部23至37度，東部22至36度。

吳德榮說，周三(5日)上午東北風抵達，北台雲量漸增，轉有局部雨，花、東下午起亦轉有局部雨，中南部地區受影響較小；北台轉濕涼，白天氣溫下降幅度較大，約在26度左右，夜間低溫下降幅度小。

他表示，周四至下週日(6至9日)東北風影響，北台稍涼，其他地區氣溫略降；東半部有局部雨，大台北偶有局部短暫雨，新竹以南晴時多雲，中南部山區午後有短暫降雨的機率。北部山區、東北部地區偶有較大雨勢，應隨時注意「即時訊息」。