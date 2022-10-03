快訊

AIT遊說彩券系統標案 國庫署轉交美商資料給中信銀作法遭質疑

今明兩天秋老虎發威 吳德榮曝周三轉濕涼「一口氣降10度」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

今明兩天秋老虎發威 吳德榮曝周三轉濕涼「一口氣降10度」

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
吳德榮說，周三(5日)上午東北風抵達，北台雲量漸增，轉有局部雨，花、東下午起亦轉有局部雨，中南部地區受影響較小；北台轉濕涼，白天氣溫下降幅度較大，約在26度左右，夜間低溫下降幅度小。截圖自中央氣象局
吳德榮說，周三(5日)上午東北風抵達，北台雲量漸增，轉有局部雨，花、東下午起亦轉有局部雨，中南部地區受影響較小；北台轉濕涼，白天氣溫下降幅度較大，約在26度左右，夜間低溫下降幅度小。截圖自中央氣象局

秋老虎發威，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，昨(2)日各地區最高溫仍達36、37度〔北部(台北士林區)36.2度，中部(南投市)36.7度，南部(高雄旗津區)37.1度，東部(台東長濱鄉)36.4度〕；紫外線最大值大多為「危險級」及「過量級」。

他說，今(3日)晨東半部曾有「陸風環流」在沿海形成的弱雨帶，帶來零星降雨，目前已消散、各地恢復晴朗。截至上午4時53分各地區平地最低氣溫約在22、23度〔北部(新竹關西鎮)22.0度，中部(雲林崙背鄉)22.3度，南部(台南佳里區)22.5度，東部(花蓮壽豐鄉)21.5度〕。

中央氣象局表示、今、明(３日、４日)兩天台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲，午後西半部山區有零星短暫陣雨，東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨；今日東北部及東部地區亦有零星短暫陣雨；明晚起苗栗以北至桃園沿海空曠地區及馬祖將有較強陣風，請注意。

吳德榮表示，今、明(3、4日)「秋老虎」最後兩天，中層大氣「副熱帶高壓」籠罩，各地晴朗穩定；低層水氣不多，東半部及午後山區偶有局部零星飄雨的機率。各地白天熱、早晚涼，日夜溫差大；中午前後紫外線「過量」及「危險」級，應注意防曬。今日各地區氣溫：北部22至37度，中部22至37度，南部23至37度，東部22至36度。

吳德榮說，周三(5日)上午東北風抵達，北台雲量漸增，轉有局部雨，花、東下午起亦轉有局部雨，中南部地區受影響較小；北台轉濕涼，白天氣溫下降幅度較大，約在26度左右，夜間低溫下降幅度小。

他表示，周四至下週日(6至9日)東北風影響，北台稍涼，其他地區氣溫略降；東半部有局部雨，大台北偶有局部短暫雨，新竹以南晴時多雲，中南部山區午後有短暫降雨的機率。北部山區、東北部地區偶有較大雨勢，應隨時注意「即時訊息」。

馬祖 吳德榮 紫外線

延伸閱讀

今天至周二秋老虎最盛 吳德榮：周三北台灣變天轉濕涼

秋老虎持續發威 吳德榮：下周三變天 北部最有感

秋老虎來了！高溫熱到36度「日夜溫差大」2地區有降雨機率

吳德榮指今天將有2個颱風接力生成 曝對台灣影響程度

相關新聞

今明兩天秋老虎發威 吳德榮曝周三轉濕涼「一口氣降10度」

秋老虎發威，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，昨(2)日各地區最高溫仍達36、37...

4:25花蓮豐濱芮氏5.3地震 最大震度4級

根據中央氣象局資料，3日4時25分，花蓮縣豐濱鄉發生芮氏規模5.3地震。

健康主題館／王永慶也愛的 毛巾操 專救腰痠背痛

想運動但抽不出時間，或沒機會上健身房怎麼辦？其實，一條毛巾就能改善腰痠背痛、增肌、防衰老，是最簡單有效的懶人養生法。「經營之神」王永慶堪稱毛巾操的代言人，每天都會規律做毛巾操，因此相當長壽。

邊收租邊養地還可節稅 蛋黃區空地的停車場煉金術

越來越多精華路段的閒置空地，改建成私人收費停車場，明明近年房價與地價攀升，地主寧可設置停車場，也不願意出售，或是搭建店面出租，究竟背後盤算的是什麼？不動產專家解析，這些蛋黃區空地改建成停車場，背後是地主煉金術，不僅好處多多，還可以為地主帶來不錯的收益。

台東縣關山鎮規模3.6地震 最大震度4級

根據中央氣象局最新資訊，3日6時30分發生芮氏規模3.6地震，地震深度8.0公里，震央位於台東縣政府北方33.8公里（位...

500盤／辜仲立的精選十盤菜

500盤，台灣第一份在地觀點的美食評鑑，邀請50位各領域人士，推薦過去一年最喜歡的10盤菜，呈現2022年台灣餐桌的風景...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。