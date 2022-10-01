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太平山台灣山毛櫸金黃秋葉 旅遊旺季啟動交管

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
太平山國家森林遊樂區台灣山毛櫸步道。記者林佳彣／攝影
太平山國家森林遊樂區台灣山毛櫸步道。記者林佳彣／攝影

時序入秋，宜蘭縣太平山國家森林遊樂區年度盛事，台灣山毛櫸即將由綠葉轉金黃，放眼望去滿滿詩意，屆時將吸引不少人造訪。翠峰景觀道路10月15日至11月13日啟動車輛管制，總數達200輛採一進一出，羅東林管處建議遊客早上11點前能欣賞最佳風采。

冰河時期孑遺植物的台灣山毛櫸，又名台灣水青岡，經文化資產保存法公告為台灣4種珍貴稀有植物之一，分布在宜蘭、新北三峽北插天山、新竹尖石鳥嘴山等地。其中，太平山國家森林遊樂區擁有全台最大面積生長的純林，占地逾1100公頃。

台灣山毛櫸步道全長3.8公里，健行往返約3小時里程，3.2公里後即進入台灣山毛櫸原始林，每年10月過後會變色換衣成金黃秋葉。羅東林管處表示，山區秋季午後易起霧或下雨，建議早上11點前到訪，下午2點後勿再進入步道。

遊樂區每日入園車輛動態交管1000輛，台灣山毛櫸旅遊旺季10月15日起至11月13日期間，前往步道的翠峰景觀道路實施交通管制，達200輛車將採一進一出，以利交通順暢及避免影響野生動物棲息。9人座小客車、機車、翠峰山屋房客車輛、公務車輛，不在此限。

羅東林管處指出，依據過往紀錄、經驗，若天氣預報晴朗且人潮眾多，翠峰景觀道路才可能於10至11點間交通管制；詳情可上太平山國家森林遊樂區的官網和臉書、台灣山林悠遊網查詢。

台灣山毛櫸綠葉轉黃，滿滿詩意。圖／羅東林管處提供
台灣山毛櫸綠葉轉黃，滿滿詩意。圖／羅東林管處提供
台灣山毛櫸旅遊旺季即將到來，翠峰景觀道路10月15日至11月13日啟動車輛管制，總數達200輛採一進一出。圖／羅東林管處提供
台灣山毛櫸旅遊旺季即將到來，翠峰景觀道路10月15日至11月13日啟動車輛管制，總數達200輛採一進一出。圖／羅東林管處提供
台灣山毛櫸步道近期逐漸轉黃。圖／羅東林管處提供
台灣山毛櫸步道近期逐漸轉黃。圖／羅東林管處提供
台灣山毛櫸步道每年吸引不少遊客造訪，一睹金黃秋葉的風采，此為去年開放首日盛況。記者林佳彣／攝影
台灣山毛櫸步道每年吸引不少遊客造訪，一睹金黃秋葉的風采，此為去年開放首日盛況。記者林佳彣／攝影

羅東 森林遊樂區 太平山

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