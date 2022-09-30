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高雄國賓飯店傳2023年1月底熄燈 業者：以公告為準

中央社／ 高雄30日電
高雄五星級國賓飯店傳出營業到明年1月31日，將改建豪宅。 聯合報記者林政鋒／攝影
高雄五星級國賓飯店傳出營業到明年1月31日，將改建豪宅。 聯合報記者林政鋒／攝影

已有40年歷史的高雄國賓大飯店，去年底即宣布將改建為飯店式豪宅，但具體時間未定。最近傳出飯店將營運至明年1月31日，高雄國賓飯店表示，一切以公告為準。

位於愛河旁的高雄國賓大飯店建於1981年，為地上21層、地下3層建物，是高雄老字號五星級飯店。國賓大飯店、大陸建設及厚生公司去年11月舉行土地共同開發案簽約儀式，宣布未來將申請危老改建，重新打造為飯店式服務豪宅。

臉書粉絲專頁「高雄點Kaohsiung」昨天指出，國賓飯店確定營業至明年1月31日止，拆除後將改建為住宅或是住商大樓。高雄國賓飯店今天接受中央社記者訪問表示，停業會依規定事先公告，目前一切待正式公告為準。

高雄國賓飯店員工表示，去年底就知道飯店遲早要熄燈，因此員工都有心理準備了。有聽說將營運到明年1月底，不過目前還沒收到公司進一步訊息。

高雄國賓飯店的川菜及牛排館等餐廳頗受饕客好評，尤其是「脆皮烤鴨」更是必點菜色，傳出熄燈號，讓不少高雄人相當惋惜，有網友說，「這是全高雄市區景色最好的飯店」，還有人說「每次國外客戶指定吃的烤鴨，未來沒了」。

高雄國賓飯店表示，未來改建的飯店式豪宅會引進餐廳，但不確定會否保留原本的餐廳及菜色。

高雄國賓大飯店土地面積2026坪，土地使用分區為第五種商業區，除取得基準容積率840%外，另可加計危老重建申請的獎勵容積。

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