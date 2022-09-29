GUCCI列車到你家？高捷首精品列車 古馳出手包了！
隨著古馳（GUCCI）高雄漢神巨蛋專賣店開幕，GUCCI今日更首發創舉，大手筆將高雄捷運紅線車廂內包下，打造一般台灣首見的古馳捷運列車，已自9月29日（四）下午四點起開「跑」。
古馳今日為高雄漢神巨蛋專賣店開幕，佔地100坪的空間展現全新奢華風尚。除了特製的黑、白色木製手繪地板，2022的秋冬Equisite新品服裝，以及邀請胡宇威、劉冠廷、邵雨薇、李霈瑜等名人出席，最特別的更有首度開「跑」的古馳捷運列車。
這班特製列車將車廂內全數換上了GUCCI 2022秋冬Equisite的形象視覺，將品牌創意總監Alessandro Michele向名導史丹利庫伯力克致敬、翻玩的時裝，奇幻重現。目前全台灣共有台北、高雄、台中三地有捷運設施，而這不僅是古馳（GUCCI）首次在台灣的第一班捷運特製車廂，也是高雄捷運第一次為精品青睞，展現了古馳的前衛眼光。靠近GUCCI漢神巨蛋專門店的捷運「巨蛋」站內，更有多達6幅大型廣告視覺，其中5號出口更被GUCCI大手筆包下改裝，呈現強烈氣勢。
高雄紅線捷運以高雄車站（R11）為中心，以北將經過凹子底、巨蛋、左營、後勁、橋頭火車站等站，往南則將經過美麗島、三多商圈、獅甲、前鎮高中、高雄國際機場與小港等站。目前運行班次包含為每小時一到兩次，一天約有14班次。並將持續至10月28日。
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