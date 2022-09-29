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新竹市立動物園推動物認養卡 1年內免費入園

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市立動物園今年5月22日在國際生物多樣性日推出「新竹市立動物園動物認養卡」每張500元，1年內可免費入園，還可參加多項卡友專屬活動。圖／新竹市府提供
新竹市立動物園今年5月22日在國際生物多樣性日推出「新竹市立動物園動物認養卡」每張500元，1年內可免費入園，還可參加多項卡友專屬活動。圖／新竹市府提供

新竹市立動物園今年5月22日在國際生物多樣性日推出「新竹市立動物園動物認養卡」每張500元，1年內可免費入園，還可參加多項卡友專屬活動。園方將於10月舉辦「標本大搜密！教你DIY蛋殼標本」活動，可以動手體驗製作蛋殼標本，寓教於樂。

代理市長陳章賢說，新竹市立動物園2019年底重新開園迄今，遊園人數突破300萬。動物認養卡開放認購4個多月以來，至今發售157張動物認養卡，購卡費用皆納入動物認養基金，購買動物用品如飼料、棲地設備、環境豐富化設施等，提升動物福祉。

陳章賢代說，非常感謝認養卡卡友以實際行動協助園區動物享有更好的環境，並推動生命環境教育理念，誠摯邀所有動物園認養卡卡友報名參加專屬活動。

動物園長楊礎遠說，10月15日、10月22日將舉辦認養卡友專屬活動「標本大搜密！教你DIY蛋殼標本」，2天各分上午場10點到中午12點、下午場2點到4點，將由專業講師介紹標本知識，課程中搭配實物標本進行解說，並帶領民眾動手體驗製作蛋殼標本。

動物園說，「標本大搜密！教你DIY蛋殼標本」活動限定認養卡友參加，1張認養卡可供卡友本人和1位同行親友免費參加，活動當日憑認養卡入園持卡者免費、同行者無認養卡則需購票入園，10月1日)上午10點起開放報名，額滿為止。報名網址

動物園補充，截至今年12月31日止，凡購買動物認養卡，即可獲得小禮物，憑卡再享一年遊園暢行無阻，歡迎民眾及企業共同響應，為保護台灣生物多樣性盡一份心力。

新竹市立動物園今年5月22日在國際生物多樣性日推出「新竹市立動物園動物認養卡」每張500元，1年內可免費入園，還可參加多項卡友專屬活動。圖／新竹市府提供
新竹市立動物園今年5月22日在國際生物多樣性日推出「新竹市立動物園動物認養卡」每張500元，1年內可免費入園，還可參加多項卡友專屬活動。圖／新竹市府提供
新竹市立動物園今年5月22日在國際生物多樣性日推出「新竹市立動物園動物認養卡」每張500元，1年內可免費入園，還可參加多項卡友專屬活動。圖／新竹市府提供
新竹市立動物園今年5月22日在國際生物多樣性日推出「新竹市立動物園動物認養卡」每張500元，1年內可免費入園，還可參加多項卡友專屬活動。圖／新竹市府提供

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