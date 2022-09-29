宜蘭火車站前幾米飛天火車大家搶著要 建議新地點曝光

宜蘭火車站前的幾米飛天火車，一向是迎賓拍照熱點，但由於每遇颱風來襲為了安全，必須卸下再吊掛安裝，縣政府決定不再吊掛上去，並與幾米團隊討論初步相中頭城鎮沿海「五漁村」，不過今天有議員質詢時建議移到員山鄉「童玩公園」，工旅處表示，納入整體評估。

幾米團隊設計「飛天火車」2014年在宜蘭火車站前丟丟噹廣場升空至今8年，因為以木材打造，並以纜索吊掛，每逢颱風警報，都必須卸下防颱。今年9月2日因應軒嵐諾颱風來襲，飛天火車卸下做預防性安置措施並以帆布就地覆蓋保護，不過梅花颱風隨後來襲，火車未再升空。

縣議員黃定和、莊淑如今天質詢工商旅遊處時都關心飛天小火車的去向，同時也要求將來在宜蘭火車站前廣場的新景觀藝術裝置，考量安全及方便性，避免卸下再吊掛；陳俊宇議員建議，把飛天火車移置到員山鄉的童玩公園。

工旅處表示，目前飛天火車暫時移到冬山河生態綠舟進行維護整理，考量頭城五漁村具有五個漁村、五個漁港、及五個火車站特色，與幾米團隊交換意見後，預計明年將移到五漁村內適當地點，結合特色景觀工程於地面再度陪同遊客暢遊五漁村美景特色，對於議員的建議，縣府會一併研議，再與幾米團隊討論。

針對原有的丟丟噹廣場，工旅處指出，委由幾米團隊重新製作的飛天火車，將在尊重團隊藝術創作的前提下，重新考量材質、結構及呈現方式，避免升空後每逢颱風就必須拆卸，廣場也會新增幾米藝術裝置，預計年底讓飛天火車重新升空。