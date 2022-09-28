太平洋上3個熱帶系統共舞 洛克颱風估24小時內生成
中央氣象局上午發布TD21熱帶性低氣壓生成，預估24小時內有機會發展成今年第18號颱風洛克，強度預估是輕度颱風且發展條件不佳，可能維持不久就會減弱為熱帶低壓，預估朝日本前進，對台灣沒有影響。
太平洋海面相當熱鬧！除了兩個颱風諾盧、庫拉之外，又有TD21熱帶性低氣壓生成，等於同時有三個熱帶系統共舞。
氣象局觀測，TD21於今日上午8時的中心位置在北緯21.1度，東經132.4度，以每小時15公里速度，向北進行。中心氣壓1002百帕，近中心最大風速每秒15公尺，瞬間最大陣風每秒23公尺。
氣象局也說，最近一周全台水氣都偏少，今日各地大多為晴到多雲的天氣，大環境盛行偏東風，東半部地區有零星短暫陣雨，午後嘉義以南地區及其他山區有零星短暫雷陣雨；各地低溫約23到25度，白天微熱、紫外線強，西半部高溫普遍在32至34度，東半部約30、31度，日夜溫差稍大，早出晚歸請留意溫度變化。
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