快訊

現在買美元是韭菜嗎？ 網喊「要賠很難」：但不要作夢上35元

太平洋上3個熱帶系統共舞 洛克颱風估24小時內生成

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
太平洋海面相當熱鬧！除了兩個颱風諾盧、庫拉之外，中央氣象局上午發布TD21熱帶性低氣壓生成，等於同時有三個熱帶系統共舞。圖／氣象局
太平洋海面相當熱鬧！除了兩個颱風諾盧、庫拉之外，中央氣象局上午發布TD21熱帶性低氣壓生成，等於同時有三個熱帶系統共舞。圖／氣象局

中央氣象局上午發布TD21熱帶性低氣壓生成，預估24小時內有機會發展成今年第18號颱風洛克，強度預估是輕度颱風且發展條件不佳，可能維持不久就會減弱為熱帶低壓，預估朝日本前進，對台灣沒有影響。

太平洋海面相當熱鬧！除了兩個颱風諾盧、庫拉之外，又有TD21熱帶性低氣壓生成，等於同時有三個熱帶系統共舞。

氣象局觀測，TD21於今日上午8時的中心位置在北緯21.1度，東經132.4度，以每小時15公里速度，向北進行。中心氣壓1002百帕，近中心最大風速每秒15公尺，瞬間最大陣風每秒23公尺。

氣象局也說，最近一周全台水氣都偏少，今日各地大多為晴到多雲的天氣，大環境盛行偏東風，東半部地區有零星短暫陣雨，午後嘉義以南地區及其他山區有零星短暫雷陣雨；各地低溫約23到25度，白天微熱、紫外線強，西半部高溫普遍在32至34度，東半部約30、31度，日夜溫差稍大，早出晚歸請留意溫度變化。

氣象局 颱風 紫外線

延伸閱讀

奧鹿颱風 將襲南海、華南

未來一周大致多雲到晴 東南部這日起2天有雨

颱風諾盧釀菲律賓8死 越南嚴陣以待呼籲居民撤離

大鹿林道東線改善工程因颱風延後 926起三階段施工

相關新聞

太平洋上3個熱帶系統共舞 洛克颱風估24小時內生成

中央氣象局上午發布TD21熱帶性低氣壓生成，預估24小時內有機會發展成今年第18號颱風洛克，強度預估是輕度颱風且發展條件...

小朋友拉肚子吃成人止瀉藥 致腸破裂急診手術

秋冬時節除了流感，小朋友也常見感染輪狀或諾羅病毒而造成腹瀉、拉肚子。但有些爸媽當孩子一拉肚子，就自行將家中常備的止瀉藥給...

茹素有效降低長者新冠重症率 台北慈濟醫院研究登國際期刊

疫情為民眾生活帶來衝擊，大眾最擔心重症情形，台北慈濟醫院營養科團隊對疫情爆發以來收治患者做研究，發現茹素患者中的重症人數...

影／看緊荷包！台74大里接國3段 10月1日起啟用科技執法

台74線快速道路大里接國道3號交流道，車流量大，常有跨越槽化線、大車占用內側車道行駛等違規，統計在去年至今年9月底，一共...

早期乳癌、罕病病友用藥 健保擴增多項藥物給付範圍

為照顧早期乳癌、兒少、罕病等病友，健保署今年8月召開全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議，評估健保財源可支付下...

人生逆轉學／歷經憂鬱症與躁鬱症同時襲來…大提琴家陳世霖的音樂更深了

人生必有風雨，端看個人所遇風雨大小，又如何承受面對。聯合報數位版推出「人生逆轉學」專欄，邀請各行各業知名人士分享他們曾遇的人生逆境，看他們曾流過的淚，又如何在黑暗中找光亮，把風雨化甘霖，歡迎訂閱。 大提琴家陳世霖難忘18歲第一次拉琴給馬友友聽的情景。那時他拉布拉姆斯第一號大提琴奏鳴曲，曲畢，馬友友說拉得非常好，但是「別忘了布拉姆斯是個人，他也有黑暗面，有很起伏的情緒」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。