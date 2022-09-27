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台灣捷克直航有望 游錫堃：交通部、華航將加速研議

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
立法院長游錫堃在臉書表示，期待台灣與捷克能儘速直航。圖／取自游錫堃臉書
立法院長游錫堃在臉書表示，期待台灣與捷克能儘速直航。圖／取自游錫堃臉書

「桃園—布拉格」可望直航。立法院長游錫堃在臉書表示，今天下午趁院會休息時間，他與立法院秘書長林志嘉、交通部長王國材及華航董事長謝世謙，對開闢「桃園-布拉格」直航進行意見交換，「期待台灣與捷克能儘速直航。」

游錫堃說，主要是因為今年7月到歐洲出訪時，捷克韋德齊參議長 Miloš Vystrčil及國會議員們都跟他表達希望能有直航班機，以加強雙邊的觀光、教育、經貿等交流。

游錫堃說，自2019疫情爆發後，歐洲許多國家更加重視與台灣的關係。在國門陸續對觀光旅客及商務人士開放之際，他把歐洲好朋友們的聲音帶給王國材和謝世謙。

游錫堃說，謝世謙今天說交通部跟華航已經評估台捷直航5年多，他們對於開闢更多歐洲航線樂觀其成，將加快研議及相關評估作業，以利適當時機開辦雙邊直航。

游錫堃 交通部長 王國材

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