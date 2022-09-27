好天氣僅到周四 周五水氣增多 首波東北季風10/6有機會

受到太平洋高壓影響，氣象局表示，今、明兩天台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲，僅東半部地區有零星短暫陣雨，午後嘉義以南地區及其他山區有零星短暫雷陣雨，今日基隆北海岸亦有零星短暫陣雨；新竹以北、恆春半島沿海空曠地區及金門、馬祖易有較強陣風。

至於溫度方面，西半部高溫32至34度，東半部則是30至31度，各地低溫都差不多，約23至25度左右。

氣象局表示，這樣的好天氣會一直持續到周四，各地都是晴到多雲的天氣，僅基隆北海岸、東半部有局部短暫陣雨，嘉義以南、山區則要小心午後雷陣雨。

氣象局表示，周五、周六，東邊水氣會過來，屆時東半部降雨機率提高，包括台東、恆春半島、宜蘭、花蓮會有局部短暫陣雨，西半部雲量稍微多一些，但還是看得到陽光，不過中南部午後要留意局部短暫雷陣雨。

氣象局表示，到了周日，這波水氣就過了，屆時各地將恢復晴到多雲的天氣，東半部則有零星短暫陣雨出現的機率。

至於何時天氣會轉涼？氣象局表示，10月6日會有一波東北季風，屆時可能會是今年首波東北季風，但由於還有一段時間，溫度降幅會達多少，對台灣實際影響情形等，還要再持續觀察。