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輕颱諾盧外圍水氣今明影響台灣 北部、東部降雨漸趨明顯

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
輕颱塔拉斯在日本南方海面，向東北前進，撲向日本本州南部沿海，並逐漸減弱、變性。另一輕颱諾盧偏西移動，通過呂宋島，進入南海。圖／取自氣象局網站
輕颱塔拉斯在日本南方海面，向東北前進，撲向日本本州南部沿海，並逐漸減弱、變性。另一輕颱諾盧偏西移動，通過呂宋島，進入南海。圖／取自氣象局網站

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，輕颱塔拉斯在日本南方海面，高、低層分離、結構不佳。輕颱諾盧在呂宋島東方海面，範圍小。

他表示，中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，輕颱塔拉斯在日本南方海面，向東北前進，撲向日本本州南部沿海，並逐漸減弱、變性。另一輕颱諾盧偏西移動，通過呂宋島，進入南海；範圍雖小，持續增強中；其外圍水氣對台灣稍有影響。

他說，今明兩天東北風及輕颱諾盧外圍的水氣影響，北部、東半部降雨漸趨明顯，大台北山區、東北部有較大雨勢；中南部多雲時晴、午後山區偶有局部短暫陣雨。北台灣濕涼，中南部白天微熱、早晚涼。今天北部22至27度，中部21至33度，南部22至33度，東部20至33度。

吳德榮表示，下周一至周五盛行偏東風，水氣漸減少，天氣略好轉；西半部晴時多雲、午後山區有局部短暫陣雨的機率，白天高溫回升至33至35度；北海岸及東半部多雲偶有局部短暫雨。

此外，吳德榮說，未來一周在季風環流內，還會有其他熱帶系統發展，模式模擬變動性也很大，應持續觀察。

吳德榮 日本 南海 颱風

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