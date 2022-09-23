秋分後將轉涼！大台北明降3度 這些區域注意大雨

今天是24節氣中的秋分，即起台灣所在的北半球黑夜將比白天長，吸收到的太陽輻射能量逐漸減少，表示季節上由暖季轉換為冷季，涼冷之意也將漸趨明顯，民眾要注意轉涼、注意年長者、嬰幼兒在夜晚和清晨保暖。

中央氣象局表示，今晚到明天隨著東北風增強，迎風面水氣增加，北部及東北部轉為有短暫雨的天氣，其中基隆北海岸、東北部地區及大台北山區降雨時間長，有局部大雨發生的機率，而花東及恆春半島也有局部短暫雨，其他地區維持多雲到晴，午後南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨。

氣象局說，氣溫部份各地早晚低溫約23到25度，白天北台灣由於雲多下雨，高溫稍下降，約27到29度，大台北地區降溫2至3度左右、體感較明顯，其餘地方白天仍有31到33度，中南部日夜溫差稍大。

氣象局提醒，明日東北風偏強，台南以北、東半部、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，沿海地區並有較大風浪，從事海上及海邊活動請注意安全。

下周一起基隆北海岸、東半部地區及恆春半島仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；下周二到周五各地會轉為為多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫陣雨，午後山區亦有局部短暫雷陣雨。