卡兩站之間！北捷文湖線今早故障 斷電讓旅客「走軌道、搭接駁列車」

台北捷運文湖線今早尖峰時段發生異常，一輛往動物園方向一部列車無法自動行駛，該輛車停在六張犁、麟光兩站間，車上有80名旅客，北捷先斷電後再請旅客下車走中央維修走道至後方搭接駁列車到六張犁站，過程中8車站暫停營運37分鐘，異常於9點21分排除，延誤28分鐘，影響約1萬人，旅客可至車站退票。

北捷表示，上午8點27分，文湖線六張犁站往動物園方向一部列車無法自動行駛，停在接近麟光站的位置，行控中心依照SOP，派另一部列車進行同軌接駁，列車抵達故障車輛後方，才進行軌道斷電，讓80位旅客下車，經中央維修走道步行至接駁列車，並前往六張犁站下車。

由於軌道斷電，台北捷運執行中山國中站到南港展覽館站、辛亥站到動物園站局部營運，同時啟動中山國中站至辛亥站公車接駁。本次異常最大延誤時間約28分鐘、局部車站營運/暫停約37分鐘，影響約1萬名旅客。

北捷指出，經維修人員初步檢視，該部列車異常原因為輔助電力設備異常，因此啟動列車自動保護裝置，將列車暫停行駛，維修人員下軌道隔離故障車廂後，將異常列車送回機廠；至於詳細異常原因，維修人員將持續檢修。