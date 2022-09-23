小確幸沒了！「台鐵CP值最高」環島莒光號1次、2次 確定10月底停駛

台鐵局今日正式公告，因環島觀光列車將於10月底履約到期，目前重新辦理招商。未來也將調整列車營運模式，環島之星觀光列車將會是採全編組形式，不再附掛3節莒光號自由行車廂，因此不再販售10月31日後的1次、2次及502次列車車票。

附掛於環島觀光列車的台鐵1次、2次觀光莒光是台鐵CP值最高的對號列車之一，雖然編組為莒光號，但因為是觀光列車僅停靠各大站；車程雖比自強號慢一點，但莒光號票價比自強號便宜許多，又禁止無座旅客乘車，因此搭起來格外舒適，甚至不少旅客會直接購買台北至台北的車票，全程超過13小時都待在車上欣賞台灣美景。

1次莒光於上午6時10分從台北發車，逆時針環島一圈，中午前就會抵達台南、高雄，最後於晚上7時52分抵達台北，對於北部要前往中南部旅遊的旅客相當方便。

2次莒光則是上午8時10分從台北發車，順時針環島一圈，最後於晚上9時40分抵達台北，對於北部前往東部旅遊的旅客也相當方便，如今這些鐵道小確幸都要暫時消失。

至於502次莒光號為回送列車兼辦客運，行駛區間為樹林=台北，也將隨之停駛。

未來1次、2次環島莒光號是否有機會再復駛？台鐵局說，目前無相關規畫，且目前都有替代班次可供旅客選擇，例如最新的EMU 3000型城際列車都有開行半環島類的長途路線。