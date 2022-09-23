今日「秋分」！時間點在上午9時4分 整體天氣漸轉涼

今天是24節氣秋分，中央氣象局官方臉書粉專「報天氣 - 中央氣象局」說，今年秋分的時間點，大約在今天上午9時4分。

什麼是秋分？氣象局說，每年3月、9月，太陽各有一次直射地球赤道的時間點，分別稱為春分、秋分。秋分之前，太陽直射北半球，隨著地球公轉，太陽直射位置來到赤道的那一刻，就是秋分。

氣象局說，過了秋分，太陽直射區移至南半球，台灣所在的北半球黑夜將比白天長，吸收到的太陽輻射能量逐漸減少，表示季節上由暖季轉換為冷季，涼冷之意也將漸趨明顯。

對台灣而言，秋分有兩個意義。氣象局表示，秋分之後，約是中南部進入枯水期的開始，請惜水、節水。第二是整體天氣漸轉涼，注意年長者、嬰幼兒在夜晚和清晨保暖。

「報天氣 - 中央氣象局」並分享衛星雲圖小彩蛋，圖中地球右半邊有個特別亮的圓，就是清晨5時10分太陽直射的區域，強光被反射回衛星的接收器，因此看起來特別亮。這塊光區的位置今天正在赤道上，接下來，就會逐漸往南半球移動。