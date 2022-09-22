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把握機會 悠遊國旅觀光遊樂業三折入園優惠10月7日結束

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
麗寶樂園發言人陳宇秀表示，效益確實很好。圖／麗寶樂園提供
麗寶樂園發言人陳宇秀表示，效益確實很好。圖／麗寶樂園提供

交通部觀光局7月中啟動「悠遊國旅–觀光遊樂業入園優惠」因補助預算即將用罄，全台19家主題樂園門票3折優惠開始倒數，觀光局指出，10月7日將是活動最後一天，民眾把握機會出遊。

觀光局長張錫聰指出，活動截至昨天為止，已有超過130萬人次使用入園優惠，暑假期間遊客人次與營業額較去年同期成長1至2倍，較疫情前（2019年）分別提升61%及38%，達到「助產業」活絡商機目標。

小人國經理游佳怡表示，疫情之下這項補助確實對園區很有幫助，以今年九月跟疫情前同期相比，成長三成以上。麗寶樂園發言人陳宇秀表示，效益確實很好，自活動開始截至昨天為止，已有20萬人至麗寶使用優惠，也拼出將近去年一整年的入園人數。

台灣觀光遊樂區協會理事長廖俊斌也表示，本次活動首度採用交通部觀光局的預約系統，透過遊客入園前上網填寫預計入園日期及人數，避免現場遊客因填寫補助資料造成排隊等候，較以往至少節省了一半以上的時間；同時也方便觀光遊樂園業者預估當日入園人潮，做好服務人員調度與停車交通管控，提升服務品質及旅客滿意度。

觀光局表示，「觀光遊樂業入園優惠」於10月7日結束後，悠遊國旅振興方案的「團體旅遊優惠」仍持續進行中，歡迎民眾透過旅行社參團出遊，詳情可至「交通部觀光局行政資訊網」 悠遊國旅補助專區查詢

自活動開始截至昨天為止，已有20萬人至麗寶樂園使用優惠，也拼出將近去年一整年的入園人數。圖／麗寶樂園提供
自活動開始截至昨天為止，已有20萬人至麗寶樂園使用優惠，也拼出將近去年一整年的入園人數。圖／麗寶樂園提供

觀光局 國旅補助 疫情

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