快訊

廖老大突拋震撼彈「即刻退網」 不再直播原因曝光！

拉沃盃／費德勒親口證實 告別賽只打一場雙打

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新竹市續推「小塹有約」小旅行 3主題路線報名上線

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
「竹魚水產」許老闆帶領大家認識養殖池、日曬風乾的網室及烏魚子製程。圖／市府提供
「竹魚水產」許老闆帶領大家認識養殖池、日曬風乾的網室及烏魚子製程。圖／市府提供

新竹市政府連續7年推廣「小塹有約」小旅行，邀請國人，今年主打「午後散步指南：重拾老派生活」、「夜間散步指南：微醺舊城，巷弄漫步」及「討海人的一日「『摸魚』計畫」3條主題路線。市府說，3條主題遊程熱賣中，歡迎國人漫步新竹市、欣賞舊城之美。

新竹市政府近年積極推動新竹市觀光發展，包含新竹公園、動物園、新竹左岸、漁人碼頭及17公里海岸線都成為熱門景點；竹市每年遊客人次從2017年721萬人次，到2020年突破1000萬人次。推出「小塹有約」小旅行7年來也累計近6000人次報名。

市府指出，「小塹有約」活動辦理至今已邁入第7年，路線包括香山、舊城區、後站鐵道漫遊等，持續推廣新竹市的文化深度與在地生活。今年從舊城出發，推出3條主題路線，在一睹竹塹城與海之美的同時，也看見城市發展文化與歷史背景的縮影。

城銷處指出，「午後散步指南：重拾老派生活」帶領旅人沿著巷弄，重返竹塹西門城的城牆路，穿越時光，走入地方的老派生活。將走訪「彭成珍餅舖」、無塑商店「新村小商號」體驗裸買、還有「歲時亭和菓子」、「嗨賴文具工作室」等店面。

城銷處表示，「夜間散步指南：微醺舊城，巷弄漫步」顛覆對新竹夜生活的印象。首先從變身新潮餐酒館的「辛志平校長故居」出發，沿著護城河走進「東門市場」與「新竹第一街」，最後來到「赤子」酒吧小酌一杯，卸下整周上班的辛勞。

「討海人的一日「『摸魚』計畫」則帶領旅人從新竹漁港出發，走訪新竹海線南寮及香山。接連走訪「萬昌造船廠」、「永昇製冰廠」、「明發定置漁場」、「竹魚水產」等，探訪善用新竹九降風的自然風乾及陽光日曬的「九降風黃金烏魚子」。

城銷處處長林正光說，「小塹有約」期望讓本地人更認識自己生活的土地、讓外地旅客看見不一樣的新竹。新竹市由舊城到海岸之美，等待旅人進行深度探索，「小塹有約」3路線各場次持續熱賣至12月初，售完為止，詳情請見新竹市政府城市行銷處粉絲專https://www.facebook.com/seeinghsinchu/

新竹東門城夜景。圖／市府提供
新竹東門城夜景。圖／市府提供
「新竹漁港」漁船醫院。圖／市府提供
「新竹漁港」漁船醫院。圖／市府提供

新竹 漁人碼頭 動物園

延伸閱讀

新竹市活化舊城商圈30處店家 乾燥花店、老鞋店輔導有成

中市府推「城中城導覽小旅行」 1人即可成團飽覽5歷史景點

林耕仁競選總部今成立 朱立倫站台：用務實做事贏回來

沈慧虹推青創勇氣金 協助青年回香山深耕

相關新聞

「幹細胞療法」可治膝關節軟骨破損 術後應避激烈運動

一般人每天膝關節會彎曲達1萬次，外傷、退化性關節炎、骨壞死或解離性骨軟骨炎，都可能導致軟骨缺損。台安醫院骨科主治醫師劉華...

一人「中鏢」2次！高雄民眾4度就醫 先確診後染登革熱

高雄市前鎮區今天再新增1例本土登革熱確定病例，全市至今累計達17例，病患住前鎮區瑞豐里，9月初曾確新冠肺炎，13日開始有...

食藥署：新一代糖尿病降血糖藥 恐引急性胰臟炎

國內超過220萬糖尿病患者，而糖尿病藥物發展快速，近年2款新型降血糖藥物「SGLT-2抑制劑」和「GLP-1受體促效劑」...

【二十四節氣QA】2022「秋分」節氣到！這些生活智慧你一定要懂

本周五（9月23日）進入「秋分」的節氣，屆時太陽直射赤道，晝夜等長，天氣將逐漸轉涼。待過了秋分後，北半球的黑夜漸長白晝漸短，南半球則與之相反，這就是「秋分」命名的由來之一；另一個說法則是因為這一天平分了整個秋季的天數，所以稱之為「秋分」。

鳥鳥不見了 12歲小胖子「弟弟」深埋脂肪裡

「割包皮」與否是許多男性曾遇過的問題，近年突破性進展的包皮槍手術，相較傳統環切手術，傷口更平整美觀，出血少，術後腫痛減少...

週末前北部偏涼由乾轉濕 竹苗嘉南留意清晨低溫

氣象局今天表示，週末前大致受東北風影響，北部由乾轉濕、氣溫偏涼，竹苗、嘉南清晨留意輻射冷卻帶來的低溫；目前海面上雖觀察到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。