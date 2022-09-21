新竹市續推「小塹有約」小旅行 3主題路線報名上線

新竹市政府連續7年推廣「小塹有約」小旅行，邀請國人，今年主打「午後散步指南：重拾老派生活」、「夜間散步指南：微醺舊城，巷弄漫步」及「討海人的一日「『摸魚』計畫」3條主題路線。市府說，3條主題遊程熱賣中，歡迎國人漫步新竹市、欣賞舊城之美。

新竹市政府近年積極推動新竹市觀光發展，包含新竹公園、動物園、新竹左岸、漁人碼頭及17公里海岸線都成為熱門景點；竹市每年遊客人次從2017年721萬人次，到2020年突破1000萬人次。推出「小塹有約」小旅行7年來也累計近6000人次報名。

市府指出，「小塹有約」活動辦理至今已邁入第7年，路線包括香山、舊城區、後站鐵道漫遊等，持續推廣新竹市的文化深度與在地生活。今年從舊城出發，推出3條主題路線，在一睹竹塹城與海之美的同時，也看見城市發展文化與歷史背景的縮影。

城銷處指出，「午後散步指南：重拾老派生活」帶領旅人沿著巷弄，重返竹塹西門城的城牆路，穿越時光，走入地方的老派生活。將走訪「彭成珍餅舖」、無塑商店「新村小商號」體驗裸買、還有「歲時亭和菓子」、「嗨賴文具工作室」等店面。

城銷處表示，「夜間散步指南：微醺舊城，巷弄漫步」顛覆對新竹夜生活的印象。首先從變身新潮餐酒館的「辛志平校長故居」出發，沿著護城河走進「東門市場」與「新竹第一街」，最後來到「赤子」酒吧小酌一杯，卸下整周上班的辛勞。

「討海人的一日「『摸魚』計畫」則帶領旅人從新竹漁港出發，走訪新竹海線南寮及香山。接連走訪「萬昌造船廠」、「永昇製冰廠」、「明發定置漁場」、「竹魚水產」等，探訪善用新竹九降風的自然風乾及陽光日曬的「九降風黃金烏魚子」。