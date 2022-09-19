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雞蛋到底產多少、缺多少？ 農委會設平台官網揭露

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
農委會說，中秋節過後天氣稍涼，蛋雞產蛋率會增加，有助雞蛋產銷。本報資料照片
農委會說，中秋節過後天氣稍涼，蛋雞產蛋率會增加，有助雞蛋產銷。本報資料照片

台灣今年陷入史上最嚴重的缺蛋危機，但究竟缺多少蛋、始終眾說紛紜，而市場價格不斷創新高，雞蛋早已比雞肉(白肉雞)貴；農委會為了建立產銷資訊，在官網建立雞蛋產銷資訊平台，提供雞蛋產銷即時資訊（網址：https://egg.coa.gov.tw/），可查詢雞蛋產銷重要即時資訊，作為產銷調節參考。

農委會畜牧處長張經緯表示，要清楚掌握全國蛋雞場資訊，瞭解目前實際能生產的蛋雞有多少，每天生產的雞蛋有多少，農業輔導單位還是做穩量的動作，至於價格，其實現在每天在報紙上都有清楚揭露。

根據中央畜產會統計，雞蛋產地價格每台斤42.5元，早已超越白肉雞每台斤35.3元超過半年。

張經緯表示，之前整個雞蛋生產資訊，從每個月呈現，改成每周滾動檢討、迅速呈現，可反應目前產蛋雞的資訊跟目前雞蛋生產量；透過淘汰雞、淘汰數量、換羽數量，蛋中雞進補的情形，就可以清楚知道，兩周後甚至未來在產的蛋雞數是否足夠，農政單位就可以積極調節。

他舉例，比如說換羽數太多的時候，透過養雞協會請雞農適度換羽，因為短時間大量換羽甚至一個月近兩百萬隻的換羽，對後面產銷的確會產生不利狀況，透過資訊的建立，即時輔導雞農做因應對策，而不是照以前慣例，年節一到、暑假就要換羽、淘汰，還是要符合全國狀況，適度調節。

張經緯表示，目前產蛋率6成8，以現在在養3350萬隻，產蛋量能11萬6千箱，產蛋率只有68％。若產蛋率能提升，如天氣涼一點、生產狀況正常，回升到75%，就能滿足國人需求。足夠之後，可以用此方式，讓不具競爭力、傳統雞舍更新或淘汰。以3000萬隻的蛋雞有8成的產蛋率計算，就有2400萬顆蛋。

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