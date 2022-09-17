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南瑪都轉強颱將侵襲日本 外圍影響台灣帶來雨勢長浪

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
今天北部、東部及東南部地區有局部短暫陣雨，東部及東南部地區並有局部較大雨勢發生的機率。本報資料照片
今天北部、東部及東南部地區有局部短暫陣雨，東部及東南部地區並有局部較大雨勢發生的機率。本報資料照片

中央氣象局說，南瑪都颱風已於今天凌晨2時增強為強烈颱風，凌晨2時的中心位置在琉球東方620公里海面上（台北東方1250公里海面上），以每小時17公里速度，向西北轉北北西進行。

中央氣象局長鄭明典在臉書表示，南瑪都颱風有清澈的颱風眼，高速旋轉的氣流中心會有下沉運動，這是颱風眼清澈起來的原因。反過來說，看到清澈的颱風眼加上完整的眼牆雲系，就表示颱風強度不弱，通常是至少中颱上限，或者很可能已達強颱的水準。

氣象局發布長浪即時訊息，因颱風外圍環流影響，今天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及馬祖有長浪發生的機率，蘭嶼今天清晨已觀測到1.5米左右的浪高。

氣象局說，今天台灣附近吹偏北風帶來南瑪都颱風的外圍水氣，北部、東部及東南部地區有局部短暫陣雨，東部及東南部地區並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲到晴，午後東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

氣溫方面，各地低溫約23至25度，秋高氣爽，白天高溫約30至33度，溫暖微熱，中午前後紫外線偏強，注意防曬並多補充水分，西半部日夜溫差稍大，早出晚歸要留意氣溫的變化，以免受涼。

此外，氣象局說，今年第14號颱風南瑪都預測先向西北進行，而後逐漸往東北迴轉接近日本的方向，對台灣天氣不至於有直接影響。但下周二之前基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及馬祖有長浪發生的機率，浪高可達2至3米，海邊活動應特別注意自身安全。

氣象局表示，明天、下周一台灣附近吹偏北風帶來南瑪都颱風的外圍水氣，雲量增多，北部、東部及東南部地區有局部短暫陣雨，東部及東南部地區並有局部較大雨勢發生的機率，而其他地區上午仍為多雲到晴，午後東半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；但要注意在18日、19日清晨中南部地區亦有零星短暫陣雨的機率。

下周二環境仍為偏北風，但水氣稍減少，各地大多為多雲到晴，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，清晨中南部地區也有零星短暫陣雨，高溫稍微下降。

下周三、下周四各地大多為多雲到晴，僅迎風面基隆北海岸、東半部地區有局部短暫陣雨，午後南部山區有零星短暫陣雨。

下周五迎風面的北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。

24日至26日北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

氣象局說，西北太平洋上持續有颱風生成發展的機率，多留意氣象局所發布的最新氣象資訊。

南瑪都颱風凌晨2時的中心位置在琉球東方620公里海面上，以每小時17公里速度，向西北轉北北西進行。圖／取自氣象局網站
南瑪都颱風凌晨2時的中心位置在琉球東方620公里海面上，以每小時17公里速度，向西北轉北北西進行。圖／取自氣象局網站
南瑪都颱風有清澈的颱風眼，已於今天凌晨2時增強為強烈颱風，凌晨2時的中心位置在琉球東方620公里海面上，以每小時17公里速度，向西北轉北北西進行。圖／取自氣象局網站
南瑪都颱風有清澈的颱風眼，已於今天凌晨2時增強為強烈颱風，凌晨2時的中心位置在琉球東方620公里海面上，以每小時17公里速度，向西北轉北北西進行。圖／取自氣象局網站

颱風南瑪都 氣象局

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