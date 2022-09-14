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全台19溫泉區推商機 台灣好湯日月潭宣布「開泡了」
秋天的涼意，正是適合泡湯的好時節。交通部觀光局今天在日月潭宣布啟動「2022-2023台灣好湯」溫泉季，號召台灣北部、南部、東部共19大溫泉區全員出動，並結合日月潭觀光圈呈現南投茶鄉、工藝與原住民文化等豐富多元的特色，為全台各地即將展開的活動熱身「開泡」。
觀光局長張錫聰說，「台灣好湯」作為行銷全台溫泉區的品牌，已邁入第15年的里程碑，帶動國民旅遊泡湯的風氣，也建立台灣溫泉旅遊品牌新形象，讓台灣溫泉之美深入人心，今年的台灣好湯除了網站資訊更新，也回應數位化社群風潮，出LINE@官方帳號的服務，方便民眾查詢全台19個溫泉區的泡湯與住宿資訊，還能直接線上購買優惠的溫泉套票，帶動溫泉商機。
中華民國溫泉觀光協會理事長李吉田表示，台灣是個溫泉寶島，從北部陽明山、新北投到烏來，一直到中部谷關、北港溪、到南部的關子嶺、四重溪，再到花東的瑞穗、安通、知本溫泉，全台擁有多樣的泉種泉質，各溫泉區都深具特色；疫情後國內旅遊加速復甦，泡湯不僅紓壓放鬆又可以增加免疫力，還能體驗台灣溫泉特色及美食，一舉數得，歡迎入秋之際，一起到全台各溫泉區泡湯防疫保健康。
溫泉觀光協會指出， 「2022-2023 台灣好湯」系列行銷活動於即日起至明年6月底，串連全台19大溫泉區同樣舉辦台灣好湯金泉獎票選活動，今年也提供包含iPhone最新款手機、全台溫泉區的溫泉住宿券、南投茶葉等總價超過10萬元的獎品，11月起參加投票的民眾都有機會把好禮帶回家。
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