50億元HYATT商務酒店 16日新莊開幕

新北市新莊區本月16日即將開幕當地高檔HYATT凱悅商務酒店，該酒店為新北市府「新莊國際創新園區暨停車場BOT案」投資項目，宏匯集團投資50億元興建而成，為地上21層、地下4層建物，酒店開幕可望讓新北副都心機能再添一筆。

引進國際酒店的宏匯集團，於新莊投資案包括百貨公司宏匯廣場、商辦大樓宏匯思源i-Tower，再加上16日即將開幕的宏匯凱悅嘉軒酒店，於新莊的投資金額已接近百億元，新北市府以多目標土地使用方式結合民間投資各式建案，隨著捷運機場線通開，讓新莊一步步往國際城市邁進，市府將於17日語宏匯集團共同舉辦開幕儀式。

凱悅嘉軒酒店地上21層、地下4層建物，距離捷運新北產業園區站步行8分鐘，今年4月開始招募員工後，不少民眾引頸期盼何時開幕，7月底先行推出閃購價2388元起，目前在官網上的售價約為3800元左右。該飯店並主打寵物友善策略，提供專屬客房供餐碗、睡墊，給攜帶寵物的旅客使用。