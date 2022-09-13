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第四季東南亞航班大增5成 華航接力開航宿霧、清邁

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
華航說，清邁為泰國文化古都，是泰國北部最大的城市，保留許多文化遺產與寺廟。圖／華航提供
華航說，清邁為泰國文化古都，是泰國北部最大的城市，保留許多文化遺產與寺廟。圖／華航提供

華航積極佈局疫後旅遊市場，將自12月1日起開航桃園-菲律賓宿霧航線，提供每周四班直飛服務；緊接著明年1月20日起飛航桃園-泰國清邁航線，每周四班直飛，兩大熱門旅遊航點皆以最新A321neo客機執飛，深化華航東南亞航網競爭力。

華航說明，第四季整體客運航班增加三成，其中東南亞航線大幅增加五成，明年1月底農曆春節旺季，東南亞地區總計17條客運航線營運，提供台灣旅客出國旅遊的多元選項。華航同時瞄準來台轉機商機，宿霧及清邁航班可銜接北美、歐洲來往主要城市，華航透過東南亞航點復飛及增加班次，積極搶攻轉機客源，並將掌握市場動態，持續評估開闢新航線服務。

華航說，看好東南亞航線商務及旅遊市場，持續開發雙邊互訪客源，10月起桃園-曼谷提供每周14班服務，菲律賓馬尼拉、越南胡志明市、河內也分別增為每周14班，新加坡、馬來西亞吉隆坡增為每日1班，檳城及緬甸仰光各增為每周3班，9月2日起已恢復桃園-峇里島航線，自 10 月 9 日起提供每周二、五、日共 3 班載客服務，另高雄－菲律賓馬尼拉航線則自10月起增為每周三班。

華航也介紹兩新航點，宿霧為菲律賓第二大城，有南方皇后市之稱，以豐沛的海濱觀光資源著名，質樸原始的樣貌是世界潛水愛好者的天堂，宿霧也將是華航於菲律賓的第二個定期航點；而清邁為泰國文化古都，是泰國北部最大的城市，保留許多文化遺產與寺廟，除漫步古城體驗蘭納（Lanna）王國興盛外，泰北傳統美食、豐富的自然景觀及四季宜人的氣候更是各國旅客的度假首選。

桃園-宿霧航線12月1日開航，飛航時間約3小時就到，出發航班CI705每周一、二、四、六於上午7時40分起飛，當地時間上午10時35分抵達；回程航班CI706為當地上午11時35分起飛，14時30分抵達桃園國際機場。

桃園-清邁航線則是自明年1月20日飛航，出發航班CI 851每周二、三、五、六於7時50分起飛，當地時間11時00分抵達；回程航班CI 852為當地12時起飛，17時抵達桃園國際機場，早去午回以利旅客安排行程。

華航自 2021 年底引進 A321neo 全新客機，客艙寬敞舒適，娛樂系統具智慧遙控功能，擔綱華航區域航線主力機種，宿霧及清邁這兩大東南亞旅遊航點，亦將以最新 A321neo 客機執飛，每班機可提供 180 席座位 ( 12 席商務艙、168席經濟艙 )，即使在短程的飛行時間，仍可讓旅客享受最新穎舒適的航班服務。

華航A321neo客機已陸續投入營運，華航將於今年底、明年初陸續開航宿霧及清邁，也規劃使用最新的A321neo客機。記者黃仲明／攝影
華航A321neo客機已陸續投入營運，華航將於今年底、明年初陸續開航宿霧及清邁，也規劃使用最新的A321neo客機。記者黃仲明／攝影

航線 華航 桃園

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