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影／連假好天氣出遊潮 清境綿羊秀遊客擠爆

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣清境農場今天湧進大批親子參觀，欣賞馬術、綿羊秀等表演，相當熱鬧。圖／讀者提供
南投縣清境農場今天湧進大批親子參觀，欣賞馬術、綿羊秀等表演，相當熱鬧。圖／讀者提供

今天是中秋連假第二天，天氣晴朗加上秋高氣爽，吸引民眾出門旅遊，南投清境、日月潭、溪頭等熱門風景區，今天都湧現遊客潮，清境農場的綿羊秀、馬術表演更被大批親子擠爆。清境觀光發展協會和南投縣政府也合作，首度在清境高空觀景步道舉辦賞月音樂會，讓遊客提前浪漫過中秋。

南投縣風景區管理所所長張昭貴說，中秋節到來，氣溫明顯涼爽許多，相當適合出遊。今天上午，日月潭、溪頭都出現出遊人潮。日月潭周邊停車位上午幾乎都停滿，人也比連假第一天還多，逛街、賞景人潮也帶動水社、伊達邵商圈餐飲和伴手禮商機。

溪頭上午入園也有許多民眾上山健行，享受森林浴和芬多精，到中午入園人數也超過4500人，預計今天可突破5千人。

清境地區海拔1750公尺，氣溫最高只有23度，最能感受天涼好個秋，家長把握連假機會帶孩子上山旅遊，清境農場綿羊秀及馬術秀幾乎被親子團擠爆，精彩的馬術表演讓大小朋友驚呼連連鼓掌叫好，氣氛相當熱鬧。

清境觀光發展協會和南投縣政府合作昨晚舉辦清境高空觀景步道賞月音樂會，因為是試辦性質，150個名額秒殺，昨晚7點半在觀景步道南票口大平台舉辦音樂為。劉姓遊客說，這是首度在高山過中秋，在悠揚的樂聲中席地而坐野餐、賞月，格外浪漫。

南投縣觀光處表示，有遊客昨天連假首日便到南投旅遊，今天在回家陪家人烤肉共度中秋；也有人安排今天到南投景點度假賞月，旅客人數有進有出，部分路段車潮較多，南投縣各風景區行車還算順暢。

中秋連假加上好天氣，清境高空觀景步道吸引遊客飽覽高山美景。圖／南投縣政府提供
中秋連假加上好天氣，清境高空觀景步道吸引遊客飽覽高山美景。圖／南投縣政府提供
中部好天氣加上秋涼舒爽，日月潭遊客相當多，伊達邵商圈不少民眾逛街品嘗當地美食。圖／南投縣政府提供
中部好天氣加上秋涼舒爽，日月潭遊客相當多，伊達邵商圈不少民眾逛街品嘗當地美食。圖／南投縣政府提供
清境高空觀景步道首度舉辦賞月活動，遊客在悠揚的樂音伴奏下，度過浪漫中秋。圖／讀者提供
清境高空觀景步道首度舉辦賞月活動，遊客在悠揚的樂音伴奏下，度過浪漫中秋。圖／讀者提供

南投 清境 中秋節

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