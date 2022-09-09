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Come!BikeDay花火音樂嘉年華來了 10月起7周熱鬧日月潭
2022日月潭萬人泳渡活動剛結束，正式宣告今年自10月7日起，Come!BikeDay花火音樂嘉年華連續7周為日月潭每年秋季盛會，不僅為打造運動旅遊景點，吸引更多國內外觀光客到訪，其中特色主題月自行車騎乘，加上3場花火音樂會、1場馬拉松路跑、日月潭婚禮，以及日月潭紅茶花火嘉年華等活動，就是要讓民眾走出戶外，在日月潭留下美好回憶。
日管處說，日月潭Come!Bikeday一直是日月潭最重要、詢問度也最高的活動，繼日月潭環湖公路曾獲得CNNGO票選為全球十大最美自行車道外，也是亞洲地區唯一入選的景點，更獲得旅遊搜尋網站Skyscanner評為世界八大最美單車路線之一，每年吸引數十萬人前來朝聖；加上第9屆「日月潭環湖馬拉松」10月30日熱血開跑，以及近來風行的SUP立式划槳，讓日月潭湖面美不勝收。
運動迷指出，來日月潭騎自行車兼具豐富自然生態及人文特色，稍具挑戰的是上坡路段自九龍口往文武廟方向，更能呼朋引伴在享有全球十大最美自行車道美譽的日月潭自行車道騎行，11月12日的自行車嘉年華主題日，更有挑戰自我的「自我挑戰環潭認證」、解謎闖關的「好騎日月潭」與超人氣的「兒童滑步車完成賽」等精彩活動。
今年花火音樂盛會，以10月22日「台灣大哥大日月潭花火音樂會《灣大星球 Planet Possible》」作為首發，邀請樂興之時管絃樂團結合率性女聲-閻奕格、實力唱將-卓義峯現場演出，共同演繹重新改編的中西經典歌曲，用音樂Open Possible能所不能；11月5日的「心台灣･新曦望-部落原香音樂晚會」邀請在地國中小學及彰化愛樂等表演團體展現各項樂器、技藝、舞蹈及原住民之天籟歌聲，11月19日最後壓軸NTSO台灣青年交響樂團花火音樂會。
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