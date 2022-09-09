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花蓮富源遊樂區龍吟吊橋整修啟用 連假出遊好去處
花蓮南區重要旅遊景點富源國家森林遊樂區的龍吟吊橋，可登高從不同角度欣賞龍吟瀑布、富源溪美景，是園區必遊景點，可惜5年前因地震大規模崩塌受損。花蓮林區管理處啟動整修工程，同步修繕老舊的富源吊橋，中秋連假起重新開放，歡迎民眾一遊。
林管處表示，龍吟吊橋位於園區內環溪步道及環山步道交會點，站在橋上可俯瞰落差達30公尺的龍吟瀑布，感受溪谷涼風拂面的清爽，景色絕美，可惜在民國106年因地震受損，也造成串連步道全面中斷。林管處於108年啟動整建修復工程，同時修繕民國90年代啟用的富源吊橋。
龍吟吊橋長156公尺、寬1.2公尺，南岸坡面是遊樂區生態物種最豐富的區域，為減少工程干擾及設施對自然環境的衝擊，以局部改線方式迴避災害潛勢區，銜接北側觀景平台與南側環溪步道。
新的龍吟吊橋為輕量化的懸垂式吊橋，配合當地自然調性，吊橋前端連結道以手作步道方式，取現地九芎木為踏面；至於舊橋雖因天災受損，但具有環境教育意義，也被特地保存。
另一條富源吊橋長50公尺、寬1.2公尺，位於園區主步道終點，環溪步道2的起點，橫跨富源溪，連結富源溪南北岸，可飽覽富源溪谷之美。
林管處表示，富源國家森林遊樂區有大片樟樹林，處處可見樹齡達30年以上的巨大樟樹，林相整齊優美，富源溪潺潺流過，環山步道四通八達，有「蝴蝶谷」美譽，兼具賞鳥、賞蝶、森林浴與泡湯等多元遊憩，目前以ROT方式與民間合作維護管理，趁著連假前園區兩座吊橋整修完成，以嶄新面貌迎賓，是民眾閤家秋遊的好去處。
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