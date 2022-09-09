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梅花颱風是否影響台灣？ 專家指這天暴風圈最接近海域
關於梅花颱風動態，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，今天一早的資料出現比較明顯的變動，客觀模式預測的路徑，在72小時後出現糾結並且路徑明顯偏西。從系集路徑預報來看，梅花也是個不容易預報的颱風，需要密切的關注。
他說，好消息是今明兩天都是秋高氣爽的好天氣，周日清晨受到它的外圍水氣移入，北部及東北部開始有雨，午後東半部有局部短暫陣雨，西半部大多為晴到多雲的天氣。
賈新興說，要關注的關鍵在明天晚上至後天，因駛流場減弱移動速度開始變慢，歐美模式都預測之後駛流場增強，使得北方短波槽無法帶它北上，造成颱風近似滯留，導致往石垣島以西偏的趨勢，可能更貼近台灣的海域。
他表示，按照氣象局路徑潛勢預報，大概下周二下午暴風圈最接近海域。路徑應該會往西調整，72小時後的速度也會放慢，因此中秋連假後梅花的動態「要特別特別地關注」。
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