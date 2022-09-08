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一張圖看懂中秋節連假天氣 氣象局：往南賞月條件越好

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一張圖看懂中秋節連假天氣 氣象局：往南賞月條件越好

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
中秋節連假天氣。圖／取自「報天氣 - 中央氣象局」臉書粉專
中秋節連假天氣。圖／取自「報天氣 - 中央氣象局」臉書粉專

中秋節連假天氣如何？看得到月亮嗎？中央氣象局官方臉書粉專「報天氣 - 中央氣象局」表示，連假天氣前期整體穩定，但連假後期東北風逐漸增強，北部及東半部降雨機率增加。而整期中南部還是要留意午後雷陣雨。

另外，琉球東方海面有熱帶性低氣壓形成並逐漸發展，有可能形成今年第12號颱風梅花，預計路徑朝琉球附近海面行進。路徑仍有變數，對台灣天氣影響仍待觀察。

●連假各日天氣概況：

周六白天以前水氣少，各地及離島大多多雲到晴，午後中南部及山區局部短暫雷陣雨，清晨至早上時段南部零星短暫陣雨，整天基隆北海岸及東半部零星陣雨。

周六晚至周日東北風影響，北部及東半部局部短暫陣雨，中南部及離島多雲到晴，午後各地山區、中南部地區局部短暫雷陣雨。

周六中秋節賞月，基隆北海岸及東半部雲量較多，賞月碰碰運氣。北部地區雲量逐漸增多，越往南賞月條件越好。中南部及離島賞月機率較高，但中南部地區有午後雷雨，要等雷雨消散。早晚有些許涼意，可以添加薄外套。

琉球東方海面有熱帶性低氣壓形成並逐漸發展，有可能形成今年第12號颱風梅花，預計路徑朝琉球附近海面行進。路徑仍有變數，對台灣天氣影響仍待觀察。圖／取自「報天氣 - 中央氣象局」臉書粉專
琉球東方海面有熱帶性低氣壓形成並逐漸發展，有可能形成今年第12號颱風梅花，預計路徑朝琉球附近海面行進。路徑仍有變數，對台灣天氣影響仍待觀察。圖／取自「報天氣 - 中央氣象局」臉書粉專

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