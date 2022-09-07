秋冬限定美景！阿里山頂石棹雲海 夢幻如人間仙境

雲海是大阿里山區秋冬季節特有自然景觀，海拔逾1000公尺的嘉義縣阿里山公路頂石棹步道群，是遊客觀賞雲海茶園景點，嘉義市知名攝影家曾國根日前在頂石棹，幸運地拍到夢幻的雲海美景，貼臉書分享，網友讚嘆「好美呀！」

曾國根說，秋曉黎明，頂石棹雲乘著風，追逐著雲，白天催趕著黑夜，在風雲糾結中黑白融合微光初現，雲彩妝點著淡藍天，秋曉黎明如此優美和諧，如此美麗樂章，笑開懷的遊客，他幸運用鏡頭見證這詩畫般的美景。

曾國根經常將拍攝的嘉縣市自然美景，貼臉書與網友分享，這次拍攝秋冬限定美景，有如仙境般的雲海，層層雲堆，讓人有如置身仙境，雲海美景不輸海拔2000多公尺的阿里山森林遊樂區雲海，讓人感受大自然奇妙化工。