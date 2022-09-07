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秋冬限定美景！阿里山頂石棹雲海 夢幻如人間仙境

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
雲海是大阿里山區秋冬季節特有自然景觀，嘉義市知名攝影家曾國根在頂石棹，幸運地拍到夢幻的雲海美景。圖／曾國根提供
雲海是大阿里山區秋冬季節特有自然景觀，嘉義市知名攝影家曾國根在頂石棹，幸運地拍到夢幻的雲海美景。圖／曾國根提供

雲海是大阿里山區秋冬季節特有自然景觀，海拔逾1000公尺的嘉義縣阿里山公路頂石棹步道群，是遊客觀賞雲海茶園景點，嘉義市知名攝影家曾國根日前在頂石棹，幸運地拍到夢幻的雲海美景，貼臉書分享，網友讚嘆「好美呀！」

曾國根說，秋曉黎明，頂石棹雲乘著風，追逐著雲，白天催趕著黑夜，在風雲糾結中黑白融合微光初現，雲彩妝點著淡藍天，秋曉黎明如此優美和諧，如此美麗樂章，笑開懷的遊客，他幸運用鏡頭見證這詩畫般的美景。

曾國根經常將拍攝的嘉縣市自然美景，貼臉書與網友分享，這次拍攝秋冬限定美景，有如仙境般的雲海，層層雲堆，讓人有如置身仙境，雲海美景不輸海拔2000多公尺的阿里山森林遊樂區雲海，讓人感受大自然奇妙化工。

石棹步道群位於阿里山公路途中的石棹附近，阿里山國家風景區管理處將既有的步道再做整理延伸，推出霧之道（原石棹步道，長880公尺）、茶之道（長1030公尺）、雲之道（原杉林步道，長700公尺）、霞之道（長530公尺）、櫻之道（長990公尺）以及愛之道（長1040公尺）等六條步道。步道穿梭在杉林、竹林、茶園、櫻花道、群山美景間， 每條步道都是無敵夢幻。

雲海是大阿里山區秋冬季節特有自然景觀，嘉義市知名攝影家曾國根在頂石棹，幸運地拍到夢幻的雲海美景。圖／曾國根提供
雲海是大阿里山區秋冬季節特有自然景觀，嘉義市知名攝影家曾國根在頂石棹，幸運地拍到夢幻的雲海美景。圖／曾國根提供
雲海是大阿里山區秋冬季節特有自然景觀，嘉義市知名攝影家曾國根在頂石棹，幸運地拍到夢幻的雲海美景。圖／曾國根提供
雲海是大阿里山區秋冬季節特有自然景觀，嘉義市知名攝影家曾國根在頂石棹，幸運地拍到夢幻的雲海美景。圖／曾國根提供

阿里山 嘉義

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