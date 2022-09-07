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白露來了！中秋賞月「天氣還可」 鄭明典：又有一團熱帶雲系發展

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
有熱帶雲系發展。圖／取自鄭明典臉書
有熱帶雲系發展。圖／取自鄭明典臉書

今天白露，中央氣象局長鄭明典在臉書表示，又有一團熱帶雲系發展。中秋節快到了，目前看起來賞月天氣還可，只是多了這團旋轉的雲系，稍微要分點心關心一下。

氣象局說，今天微弱東北風影響，水氣仍稍多，各地有局部短暫陣雨或雷雨，南部地區及中部、花東山區有局部大雨發生的機率，外出攜帶雨具備用；氣溫方面，北台灣天氣稍涼，北部及東北部低溫23至25度，其他低溫26、27度，北台灣高溫約28至30度，其他高溫30、31度。

此外，基隆北海岸及東半部沿海（含綠島、蘭嶼）易有長浪發生，台中以北及東部沿海地區有較強陣風，鄰近海域作業或活動注意安全。

明天至周六各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸及東半部地區有零星短暫陣雨，午後中南部地區有局部短暫雷陣雨；溫度方面，中部以北及東北部天氣早晚稍涼。

周日至下周二環境為東北風，迎風面水氣較多，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

14日至16日北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

氣象局 低溫

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