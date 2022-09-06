致上最高敬意！華航準備雙主菜便當贈防疫英雄

力挺防疫英雄，華航準備由諾富特飯店所製作的逾 1500 個「防疫英雄雙主菜餐盒」，給予鄰近地區的第一線防疫英雄，包含衛福部立桃園醫院、聯新國際醫院、台北市立聯合醫院仁愛院區、長庚醫院及天晟醫院等醫療院所與桃園機場疾管署北區運轉中心、航空警察局、防疫計程車隊及良福保全等國境單位，為其加油打氣，也向全台的防疫英雄致上最高的敬意。

華航今日特別準備諾富特飯店「防疫英雄雙主菜餐盒」前往台北市聯合醫院仁愛院區，感謝醫護人員在世界最艱困的時刻守護全民健康，由華航發言人魯淑慧代表致贈與台北市聯合醫院仁愛院區院長黃實宏院長，。

華航說明，「防疫英雄雙主菜餐盒」為諾富特飯店米其林主廚創新改良粵式經典名菜而成，「鎮江醋肉排」選用肥瘦相間的豬肉排，運用鎮江香醋和美極醬油完美比例調製的秘醬，大火燒製鑊氣逼人，外脆內嫩；「X.O.醬雞球」則使用主廚特製 X.O. 醬爆炒，再加入特製辣椒油，手工文火炒製 1.5 小時，鹹香夠味、肉質柔軟、肉汁豐厚，期望能用精心製作的美食佳餚慰勞防疫英雄們。

諾富特飯店也特別推出餐飲優惠活動，9月底前出示醫護工作證或防疫計程車駕駛證明，即可享有品坊西餐廳第二人半價，味坊中餐廳8折優惠。