統一超商架構「離島減塑未來店」3大作法推動減塑旅遊

2022年是統一超商永續行動年，為響應環保署「淨零綠生活」，統一超商率便利超商之先，今天（9月6日）正式宣告遵循環保署「離島便利商店綠色服務設計及包裝減量指引」，與政策無縫接軌、領先其他超商業者積極於離島地區7-ELEVEN推展綠色營運，今年6月份於蘭嶼兩間門市打造「離島減塑未來店」，以「地球永續．你我日常」綠色消費概念，持續架構超越顧客期待的生活型服務平台，在提供便利服務之餘，與島民、遊客一同為永續地球盡一份心力。

統一超商標竿國際企業綠色永續，藉由內部跨單位成立「減塑推動專案小組」推展減塑策略，不僅是最先提出具體減塑目標的超商業者，也藉由鼓勵自帶餐具、減少產品包材塑料用量、開發創新環保材質包裝、異業合作循環經濟等多元減塑行動，與全民一同從日常實踐環保。

7-ELEVEN現於離島地區共有超過70間門市，24小時提供當地居民多元生活服務、日常便利商品，在旅遊、颱風季節滿足居民物資採買、旅客資源補給需求，隨著國旅發展蓬勃，7-ELEVEN關心離島地區環境議題，今年在環保署指導之下籌組「離島減塑專案小組」並實地前往離島訪查、了解當地需求，透過「減少一次性垃圾」、「建置回收機制」、「提高環境意識」等3大作法，率先在蘭嶼地區建立「離島減塑未來店」，導入可重複使用的循環杯、自動資源回收機，並完整建置從商品、源頭減量到後端塑膠廢棄物清運模式，未來將逐步擴大至澎湖、金門、馬祖、綠島、小琉球等地區，預計年底前近9成離島門市均能參與減塑行動。

一、減少一次性垃圾

7-ELEVEN為離島地區量身打造全新「減少一次性垃圾」方案，從門市商品訂貨著手調整，首先將多數寶特瓶飲料改為易於回收的鋁罐材質，包裝食品和冷藏乳品以家庭號大包裝規格為主，藉此減少包裝垃圾產生；鮮食商品方面，7-ELEVEN採用塑膠減量的微波鮮食便當，像是經典奮起湖便當、蒜味香腸便當均換上圓形紙盒新裝，原先的塑膠上蓋調整為塑料較少的封膜，引進香烤雞胸鮮蔬餐、雞胸肉花椰菜飯減醣餐等紙餐盒，透過精準訂貨、改變商品包裝等方式，以減少塑膠垃圾的產生。

7-ELEVEN於今年6月提前響應環保署法規，推展自備飲料杯每杯現省5元折扣，亦與離島當地環保局、社會企業合作「離島一次性飲料杯減量計畫」，目前於蘭嶼、小琉球及綠島7-ELEVEN門市提供可循環使用的杯子租借，其中蘭嶼門市及東清灣門市特別加碼使用當地循環杯可享7元折扣優惠。預計今年年底前將再與澎湖、金門、馬祖當地團體洽談、合作導入有循環機制的環保杯服務，鼓勵重複使用，減少一次性飲料杯產生。此外，門市也販售7-ELEVEN與社福團體、社企共同開發、使用回收寶特瓶紗製成布料的環保提袋及掛包商品，鼓勵觀光客和居民自備購物袋。

二、建置回收機制

為解決離島地區塑膠廢棄物清運困難，7-ELEVEN在門市內設置「自動資源回收機」成為最便利的回收據點，目前已導入蘭嶼、澎湖地區部分門市，也於門市內設置分類清楚標示的資源回收專區，鼓勵消費者落實分類，讓垃圾能進入回收資源循環體系，經過分類後的回收物，7-ELEVEN透過逆物流方式將寶特瓶、業務用鮮奶瓶、門市商品產生之塑料運回本島處理，藉此降低離島環境負擔。

「自動資源回收機」內建回饋機制，回收5支寶特瓶即可獲得1元門市購物折抵金，方便在地居民就近回收，也間接提高了當地淨灘活動的舉辦頻率，6月初於蘭嶼2家門市裝機，至今已回收超過萬支寶特瓶，門市單日最高可收集到超過300支寶特瓶，協助當地居民養成就近回收習慣並讓遊客能以更永續的方式旅行，落實環保永續，預計今年底前將於雙北及離島地區共50家7-ELEVEN門市鋪機。

三、提高環境意識

觀察到離島地區多有隔代教養狀況，為促進離島閱讀教育、環保意識的向下扎根，7-ELEVEN與統一超商好鄰居文教基金會與澎湖池東國小、蘭嶼椰油國小共同合作推動「閱讀勵學計畫」，學童閱讀書籍後可取得點數，集滿點數可獲得商品卡兌換門市商品，今年也延伸舉辦「好鄰居愛地球徵文比賽」，鼓勵孩童在寫作過程激發創意、運用生活情境對應環境友善的永續行動力。