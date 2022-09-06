療癒系紓壓小物 台東場開發水生蕨類無菌水草瓶

農委會台東農改場結合組織培養及綠球體誘導技術，成功研發水生蕨類—田字草、花心田字草及水蕨療育無菌水草瓶，商品具有無病原菌、易大量運輸、可全年生產、獨特觀賞效果及照顧養護容易等優點，改善傳統栽培方式易附帶有害生物如線蟲或螺類、易滋生黴菌藻類等缺點，療癒系植物創商機。

台東場表示，水生蕨類中其中田字草葉片酷似四葉酢醬草，外觀小巧可愛；另外花心田字草則在四片葉片上具有凹陷缺刻，細膩而優雅；還有水蕨具有沉水植物少見的羽狀深裂葉片；製成療育無菌水草瓶後，應用範圍廣泛，適合都市室內環境擺設，如臥室、客廳、辦公室、商業場所等，尤其適合忙碌無暇照顧水生植物之民眾療育觀賞，配合不同顏色光源照射更顯動人風貌，具有極高吸引力。

台東場表示，療育無菌水草瓶是全新型態的水生蕨類商業應用方式，技術門檻高、附加價值高，同時適合都市居家室內擺設。