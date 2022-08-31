新北公布32家優質旅宿業者 玩國旅登錄發票還可抽獎

國內旅遊熱度夯，新北市觀光旅遊局今天公布32家優質「新北市優良旅館及魅力民宿」名單，由新北市長侯友宜親自表揚並頒發獎牌給業者，鼓勵旅宿業者積極提昇軟硬體設施、自我特色及服務品質，增加觀光住宿產業競爭力，在疫後共同打造新北市優質旅遊環境。

為能夠提供民眾更好的住宿環境品質，觀旅局長楊宗珉表示，新北市優良旅館及魅力民宿的評選方式，是經由專家學者組成的專業團隊至現場進行評分，通過標準後才可獲得，透過評選提昇旅宿整體經營素質，以及因應內外部環境趨勢變遷與挑戰之能力。

今年得獎名單包含台北新板希爾頓酒店、板橋凱撒大飯店、翰品酒店、亞昕福朋喜來登酒店、私客創旅、白宮行館、TS MOTEL（鼎帥温泉汽車旅館)、樂頤飯店、三才靈芝農場、九份喜來園景觀民宿、九份山城逸境民宿、井上天花、神隱國度民宿等多家旅宿業，無論是要親山近海、商務出差、親子同行、溫泉泡湯、鄉村體驗，各種住宿類型盡在新北，更多優良旅館及魅力民宿名單可至新北市觀光旅遊網查詢。