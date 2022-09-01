超誇張！全聯臉書社團數千網友狂推的日式醬油是這罐？原因竟然是這些

隨著資訊交流越來越透明，消費者可以輕易地看到真實網友的心得分享，消費者不再容易因賣場寄來的DM而失心瘋購買而是會再參考網友的意見分享。近期臉書社團「我愛全聯好物老實說」就逐漸成為網友分享好物，購買前做功課的好地方。近日有一款日式風味醬油短短幾天就在社團內獲得千位網友讚賞、推坑。

圖／張翼麟 提供

此款日式風味醬油近期因「實用性」、「方便性」於社團颳起搶購風潮，包含在外租房的網友，或是地方媽媽、甚至許多小資族無一不被這款日式風味醬油圈粉。

網友大力讚賞「這個設計孔不用擔心倒太多，好用」、「一瓶可以變高湯，又可以調味、涼拌，C/P值爆表」、「拿來做親子丼真的神還原日本風味」、「在家煮壽喜燒，我都用它超級對味」、「蒸蛋加這一瓶不會失敗」、「我連炒菜都拿來加XD結果也很適合欸，有鮮味不死鹹」，甚至提到「家中其他調味料已被打入冷宮，因為大部分料理加這罐提鮮就夠味了」。

圖／張翼麟 提供

此款醬油正是源自日本的龜甲萬所出的「龜甲萬料亭和露」，網友回饋比一般醬油不死鹹、以及任何料理都可以做到提鮮作用，在家做日式料理的必備款，不過最多網友討論的是這款醬油的瓶身設計，引進日本特殊技術，將傳統玻璃醬油的包材改為塑膠擠壓瓶。

圖／張翼麟 提供

塑膠擠壓瓶近幾年在回收規範嚴謹的日本已非常盛行，且以廚房使用安全性做考量，幾乎日本全數廚房用調味品皆以可回收的塑膠瓶佔多數(番茄醬、醬油、美乃滋等不勝枚舉)，這次龜甲萬醬油引進日本熱銷塑膠擠壓瓶技術，瓶身採特殊開口設計可精準控制醬油使用量並逐次調味，其採用之瓶型為可回收再製的PET環保瓶，強化PET容器的環保效果與食品安全性，打破一般傳統認為塑膠瓶不環保的刻板印象，不但更重視廚房使用安全性也同樣有環保意識，空瓶也好回收，比起傳統玻璃瓶醬油重量減少了90%，怪不得獲得眾多網友的使用討論與真心推薦。

近月網友發現全聯常常推出新品促銷，但往往會因為想嘗鮮而踩雷，因此購買前會再三評估網友分享的心得資訊。此款日式風味醬油在9/02-9/15全聯好康買一送一中，短期就累積破千則網友推薦，大家手腳要快，就怕被一掃而空!