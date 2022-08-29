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國旅補助將用完且距暑假僅10天 花蓮中秋住房率受衝擊

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮暑期旅宿住房率高達9成，不過今年中秋節連假距離暑假僅10天，國旅自由行補助又在下月8日截止，中秋節住房率平均剩下6成。記者王思慧／攝影
花蓮暑期旅宿住房率高達9成，不過今年中秋節連假距離暑假僅10天，國旅自由行補助又在下月8日截止，中秋節住房率平均剩下6成。記者王思慧／攝影

中央推出悠遊國旅振興方案，花蓮暑期旅宿住房率高達9成，不過今年中秋節連假距離暑假僅10天，國旅自由行補助又在下月8日截止，中秋節住房率受影響，平均剩6成，約比往年少2成。業者預期遊客會把握補助期限，趕在中秋節出遊，花蓮中秋連假住房因而減少。

今年中秋節連假自9月9日至11日，花蓮縣旅館公會理事長張琄菡表示，中秋連假住房率沒有像往年熱門，目前第1天有6至7成，第2天4至5成，第3天剩下2至3成， 平均只有5成，整體較歷年減1至2成。

張琄菡分析原因，指出往年中秋節都在9月底或10月初，今年卻在9月初，時間離暑假太近；且悠遊國旅自由行旅宿補助將在9月8日結束，沒有沿用至中秋連假，導致民眾出遊興致缺缺。

花蓮縣民宿協會理事長葉陳錦說，儘管暑假、補助將結束，但有些業者會提供優惠吸引旅客入住，衝高淡季住房率，目前中秋住房率慢慢有增加趨勢，陸續有詢問房間的電話進來，相信連假仍可維持一定水準。

由於「團體旅遊補助」仍可申請，加上花蓮縣府旅行社獎勵計畫，帶動團客住房率。福容飯店表示，暑假結束的確人潮略減，不過平日輪到醫護人員與服務業休假，且許多團客避開旺季，改9月出遊，中秋連假前2天住房率平均有8成5，看好前景。理想大地表示，中秋連假訂房率約6成，暑假結束後旅遊人潮有稍微減少，不過受限國旅補助將截止，9月8日前住房狀況仍維持在暑假高峰狀態。

另外，公路總局因應中秋連假蘇花路廊返鄉及旅遊車潮，規畫蘇澳地區及崇德地區尖峰時段設置大客車優先通行措施，蘇澳—東澳、南澳—和平、和中—和仁路段，實施時段性開放一般遊覽車及公路（市區）客運行駛路肩（緊急空間）。9月9日上午5點至下午5點、10日上午7點至下午1點，及11日中午12點至傍晚6點，蘇澳至崇德路段禁止21公噸以上大貨車通行，雙向管制。

中秋節 連假

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