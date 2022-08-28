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花蓮豐田五味屋成立「農學願」 提倡農村生活智慧

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮豐田五味屋今年創立「農學願」，希望農村人們「願學農」，體驗農村的生活智慧。圖／花蓮豐田五味屋提供
花蓮豐田五味屋今年創立「農學願」，希望農村人們「願學農」，體驗農村的生活智慧。圖／花蓮豐田五味屋提供

花蓮縣壽豐鄉豐田五味屋經過14年的時光，不但將閒置空間改成「「青年返鄉築夢基地」」、「愛心物資轉運平台」，今年創立「農學願」，希望人們「願學農」，在大家的努力下，現在有孩子種植的稻米與洛神花產品，體驗農村的生活智慧。

豐田五味屋原先的基地是鐵路局的老房子，為保存在地居民的記憶而被保留下來，經牛犁社區交流協會協助，自2008年成立五味屋，作為弱勢孩子的學習場域，更是社區聯繫情誼的好所在。

五味屋長期推動共好生活公益村，在社區各角落拓展據點，包括「瘋衣舍」、「築夢踏食」、「見性工坊」、「豐田冊所」、「好想暫留屋」、「外婆的家」、「豐田行館」及「娃娃屋」等據點，陪伴逾百名弱勢孩童成長，也有大專青年做社區服務。

五味屋志工老師顧瑜君表示，過去2年疫情改變了世界，五味屋營運受影響，物資囤積、空間不足，便以特賣會方式清出大量物資，今年趁著14周年，特別將閒置空間改造成「農學願」，作為農事學習場域。

顧瑜君指出，「農學願」反過來念就是「願學農」，2種念法都是此空間的意涵，旨在鄉村生活學習的人們，願意在農村裡好好生活，並吸引大家聚集，是這空間的理念與未來運作模式。

她說，期望農學願的啟用，讓村莊生活更豐富有趣，未來持續販售五味屋孩子親手種植的稻米與洛神花產品，生產的農產品不是要與小農競爭，而是告訴孩子農村生活的價值與智慧。

五味屋志工老師顧瑜君（右3）請人做成「農學願」木頭招牌，期望人們「願學農」。圖／花蓮豐田五味屋提供
五味屋志工老師顧瑜君（右3）請人做成「農學願」木頭招牌，期望人們「願學農」。圖／花蓮豐田五味屋提供
花蓮豐田五味屋團隊將閒置空間打造成「農學願」，旨在鄉村生活學習的人們，願意在農村裡好好生活。圖／花蓮豐田五味屋提供
花蓮豐田五味屋團隊將閒置空間打造成「農學願」，旨在鄉村生活學習的人們，願意在農村裡好好生活。圖／花蓮豐田五味屋提供

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