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合歡山虎杖花開 周末連假上山「防塞車」有密技

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
入秋後，虎杖沿台14甲線鳶峰至合歡山松雪樓的路旁邊坡盛放，每年8月底至10月是最佳觀賞期。圖為二工處提供資料照。圖／二工處提供
入秋後，虎杖沿台14甲線鳶峰至合歡山松雪樓的路旁邊坡盛放，每年8月底至10月是最佳觀賞期。圖為二工處提供資料照。圖／二工處提供

合歡山虎杖花開，登山賞花夯，且中秋連假將屆，公路總局二工處預估，周末連假將湧現車潮，但山區停車空間有限，沿線恐塞車，為避免車流量過大，為此提前透露「防塞車」密技，提供3個最佳上山時間點，供用路人行前規畫路線參考。

公路總局第二工程區養護工程處指出，每年8月下旬至10月是虎杖花開季節，而虎杖因其莖部具紫紅色的斑點、有節如杖而得名，在台14甲線鳶峰至合歡山松雪樓沿線邊坡，稍加留心就能不費力能發現其蹤跡，也成了「合歡山入秋美景」。

而虎杖花每年約8月開花、9月結果，其乳白色的小花和紅色的瘦果，紅白相間交織出虎杖花海，搭配一枝黃花、高山芒草等高山花卉，及綠色的箭竹林、冷杉林，繽紛美麗的山林景致，加上入秋氣候涼爽，近期已掀起一波登山賞花熱潮。

不過，今年虎杖花期，適逢中秋3天連假，即下月9日至11日，二工處預估，周末連假又將湧現車潮，為免車流量大致塞車狀況發生，近期依歷史交通統計數據，找出合歡山最不容易塞車時段，建議民眾上山時間，作為行前規劃路線參考。

二工處表示，清境、合歡山地區塞車多發生在上午7時至下午3時，若要登合歡山賞花，建議上午7時前抵達武嶺，可避開車潮也可能還有停車位，無法在7時前抵達就改往其他景點遊玩較佳；清境地區若是當天往返出遊，建議在上午10時前抵達，過夜入住旅宿於下午3時後再上山，大多都能避開熱門的塞車時段。

此外，近期上山者眾，可山區停車空間有限，遊客切勿隨意違規停車與疲勞駕駛，呼籲多利用大眾運輸工具前往，能避免無停車位影響賞花興致；而上山前務必查詢相關疏運措施、即時路況，並隨時注意路側資訊可變標誌，可至公路總局網站、省道即時交通資訊網、幸福公路App或撥打用路人服務專線0800-231-035洽詢。

塞車 合歡山 連假

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