有喝又有玩！ 台北十大人氣運動酒吧快約哥們衝一波

兄弟聚會好去處

男生下班後該上哪玩耍？近幾年興起的運動酒吧是不少人迷上的新去處，在這可以不必擔心和家人搶電視，可以和哥們一起欣賞球賽轉播、盡情為支持的球隊吶喊加油，也可以放鬆小酌、打鏢玩遊戲，好不暢快！今天，就和《DailyView網路溫度計》一起，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，來看看台北市受歡迎的十大運動酒吧吧！

Image Source：銅猴子

【網路溫度計】提醒您－

◎飲酒勿開車！飲酒過量，有害健康

◎未滿18歲者禁止飲酒

No.10 The Brass Monkey 銅猴子

「銅猴子」開業已將近20年，酒吧的共同創辦人是橄欖球運動的愛好者，來自「台北猴王」球隊，對他們來說，開設酒吧不只是提供給愛好運動的朋友一個聚會場所，也是紀念2002年在印尼遭恐攻波及罹難的幾名隊員的一種方式，身為台北老字號的運動吧，有顧客評論：「食物幾乎都不雷，尤其淡菜好吃，湯汁甚至可以配白飯」、「覺得台北最好喝的Mojito就在這！」

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image source: 銅猴子

No.9 吉比鮮釀餐廳

餐廳的創辦人早年時常出差美國各地，因為想將鮮釀啤酒搭餐的美妙體驗帶回台灣，所以創立了「吉比鮮釀」，開業至今除了餐廳，也成立了自家的觀光酒廠，提供包含「奶油愛爾」、「麻吉IPA」、「雙倍博克拉格」等多種風味佳釀，喜歡輕鬆氛圍的顧客說：「下班很適合來吧台區小酌」、「P. LEAGUE+總冠軍賽來看大螢幕很爽。」

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◎未滿18歲者禁止飲酒

image source: 吉比鮮釀

No.8 Waiting Bistro

「Waiting Bistro」餐酒館身在鬧中取靜的東區巷弄中，店內有個大型投影幕播放運動賽事，並引進超過30款精釀啤酒供選擇，除了飲品豐富，很多客人也提到這裡的餐點相當有實力：「特推炸雞跟牛肋小山丘」、「牛肋條、炸魚薯條還有燉飯都很好吃！」、「吃過念念不忘，一定會再回訪」另外也有人提到提到可以和店員討論想喝的啤酒口味，不必擔心選擇障礙。

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No.7 ON TAP

身為台北少數的英式酒吧，「ON TAP」在外國朋友的圈子中相當出名，就連有「最強老爸」的演員連恩·尼遜也光顧過，酒吧裡除了有轉播拳擊、足球等運動的投影幕外，也有飛鏢和撞球可以玩，這裡一大特色是提供的餐點種類非常多，有客人表示：「菜單看到有點眼花XD」「食物種類琳瑯滿目，價位也划算」，另外常有不同的主題優惠，不少就最愛週四：「便宜雞翅吃到飽。」

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No.6 布娜飛比利時啤酒餐廳BravoBeer

「Bravo」在義大利語中表示「讚揚」、「喝采」，正是布娜飛比利時啤酒餐廳想要帶給顧客的感受，在忙碌生活中找到一點值得歡呼的小確幸，除了在世足賽、奧運時會舉辦活動慶祝外，這裡的強項是備有高達200款比利時啤酒，也會為每支啤酒準備專屬酒杯，客人都說：「來這不怕找不到適合自己口味的啤酒！」、「最推草莓口味，一定要試試看。」

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No.5 89 LOOP

坐落在公館的「89 LOOP」是間主打無菸環境的運動酒吧，是許多台大學生社團放鬆聚會的愛店，不少顧客都是衝著價格合理豐富的調酒而來，邊喝可以邊玩店內的遊戲機台，有飛鏢和美式風味十足的電子投杯球桌，貼心舒適的服務更讓客人大讚：「bartender很細心，又帥又好聊」、「女友不能喝冰的，這邊竟然有熱的調酒真是太特別了。」

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No.4 ABV Bar & Kitchen 餐酒館

「ABV」是「酒精濃度」的縮寫，店內廣納超過300款世界各國的精釀啤酒，除了一般熟知的釀造大國，這裡也有來自冰島、日本、希臘等產地的風味啤酒，搭配加勒比海、地中海、南美等地方的特色佳餚，顧客可以享用到彷彿置身異國的環球風情，熟客都說：「每間店的菜式不太一樣很新鮮」、「官網很專業有放上球賽轉播表，喜歡棒球、自由車各種運動都可以來看看。」

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No.3 HOMIES SOFT BAR

酒吧老闆表示店名的意思很直覺，就是「兄弟們 舒服吧」，美式裝潢的小酒吧空間裡沒有煙臭味和吵雜的音樂，盡可能營造出回家般舒服放鬆的情境，這裡也是飛鏢愛好者的好去處，很多評論提到：「來這打鏢的體驗很好」、「老闆人nice，會下來一起玩」、「很棒的社區型酒吧」、「每天都想來待到營業時間結束。」

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No.2 HOOTERS美式餐廳

美國老字號的運動餐酒品牌「HOOTERS」引進台灣已經二十餘年，在一片美式餐廳風潮中仍舊屹立不搖，辣雞翅是這裡的必點招牌，重口味的炸烤雞翅配冰啤酒讓客人直呼：「停不下來！」，另外來HOOTERS除了看轉播球賽，由充滿活力的服務生帶來的現場呼拉圈表演也是重頭戲，熟客都知道要來就要挑對有演出的時間：「預約好位子才high啦！」

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image source: hooters

No.1 LE BLE D'OR 金色三麥

金色三麥的精釀啤酒是各個國際釀酒大賽常勝軍，來到這裡除了招牌的蜂蜜啤酒外，各式啤酒入菜的特色料理也是非嚐不可，餐廳的一大特點在於令人彷彿走進歐式古堡的典雅裝潢，因此也有不少新人將這裡選為婚宴場所，由於店家備有多部投影幕遍布各角度，因此每逢世界級運動賽事期間，這裡總是座無虛席，也有人喜歡到此慶祝節日：「生日、聖誕來都很歡樂」、「除夕來也讚，不用花心思備年菜還是澎派。」

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2019年08月17日至2022年08月16日，共3年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『運動酒吧』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之相關討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統

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