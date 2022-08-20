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台北觀光博覽會限量基隆海味飯包夯 蔡總統加持基隆館

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
台北觀光博覽會限量基隆海味飯包夯，蔡總統加持基隆館。圖／基隆市政府提供
台北觀光博覽會限量基隆海味飯包夯，蔡總統加持基隆館。圖／基隆市政府提供

台北國際觀光博覽會昨起一連4天在台北世貿一館登場，基隆市政府邀請基隆熱門觀光場館、創生商圈及店家共同推廣基隆特色，更別具新意與便當業者合作推出「基隆海味飯包」，結合基隆在地特有食材及拌醬入菜，很受歡迎。昨天出席的蔡英文總統曾特別到基隆館參觀，對基隆飯包也十分稱讚。

基隆市政府觀光及城市行銷處長曾姿雯，昨天接待蔡英文總統等貴賓特至基隆館巡禮，介紹基隆特色店家，推廣基隆觀光亮點。

曾姿雯與藝人惟毅介紹海味飯包，飯包中的清蒸小卷與基隆的鎖管季品牌活動相呼應，基隆館與健康餐盒店家「米蟲全蒸烤餐盒」合作，採用基隆食材設計「基隆海味飯包」，各款菜色都經過精心設計，包含雙主菜「清蒸小卷」及「飛魚卵香腸」，搭配基隆獨有的手工「炭烤吉古拉」及火鍋界的馬卡龍「蛋腸」，並且將基隆三寶之一「馬露醬」調味入菜。

經過生動的互動，舞台前瞬間聚集許多人潮，基隆海味飯包每日11點開賣，每個130元，昨天首日開賣就受掀起搶購，今天也準備很多讓民眾品嘗。

曾姿雯表示，基隆館集結的在地業者多元又具特色，包含「心干寶貝」、「漁品軒」、「阿里棒棒」、「海之鮇」等伴手禮店家、手工鞋店「凡人與路」，及和平島公園、國立科技海洋博物館、委託行商圈等，各業者也祭出旅展優惠方案。

只要按讚基隆旅遊網粉絲專頁，並拍照打卡即可獲得基隆「飛鳶」造型迴紋針，數量有限，送完為止；另外為刺激基隆館買氣，只要全館消費滿500元即可參加抽獎，獎項豐富且實用，人人都有獎。基隆館每日也安排多場舞台活動，參加有獎徵答就有機會得到免費好禮，攤位編號B311。

基隆館集結的在地業者多元又具特色。圖／基隆市政府提供
基隆館集結的在地業者多元又具特色。圖／基隆市政府提供
台北觀光博覽會限量基隆海味飯包夯，蔡總統加持基隆館。圖／基隆市政府提供
台北觀光博覽會限量基隆海味飯包夯，蔡總統加持基隆館。圖／基隆市政府提供
台北觀光博覽會限量基隆海味飯包夯，蔡總統加持基隆館。圖／基隆市政府提供
台北觀光博覽會限量基隆海味飯包夯，蔡總統加持基隆館。圖／基隆市政府提供
台北觀光博覽會限量基隆海味飯包夯，蔡總統加持基隆館。圖／基隆市政府提供
台北觀光博覽會限量基隆海味飯包夯，蔡總統加持基隆館。圖／基隆市政府提供

基隆 蔡英文

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