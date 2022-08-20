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午後山區雨勢較大 明天起更熱防極端高溫

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
氣象局提醒，明天起水氣減少，各地大多為晴朗穩定的天氣，最高溫會略為提高。本報資料照片
氣象局提醒，明天起水氣減少，各地大多為晴朗穩定的天氣，最高溫會略為提高。本報資料照片

中央氣象局表示，今天台灣在太平洋高壓邊緣，水氣逐漸減少，清晨在西半部仍有機會出現零星降雨，不過雨勢小、時間短暫，白天各地大多為晴到多雲，感受高溫炎熱。

氣象局說，午後在中南部、大台北地區及各山區有局部短暫雷陣雨，且山區雨勢較大，下午前往山區建議攜帶雨具備用；氣溫方面，各地高溫普遍為33度以上，氣象局已發布高溫資訊，尤其花東縱谷燈號為紅色，可能達到38度的極端高溫。

氣象局說，明天起高壓影響及華中暖空氣南下，水氣減少，各地大多為晴朗穩定的天氣，最高溫會略為提高，尤其北部及東半部溫度會再更高一些，局部會來到37度以上，出門在外務必要做好防曬並多補充水分，而午後在中南部地區及其他山區仍有局部短暫雷陣雨，不過以偏山區為主，降雨也較局部、短暫。

高溫 氣象局 防曬

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