中秋連假出遊注意 國道爆胎最高可罰6千元

今年9月9日至11日為中秋節連假，交通部高速公路局表示，根據歷次連假情形，研判國道將湧入大量車潮。為避免車輛於路上發生故障，影響行車安全及出遊興致，高公局提醒民眾開車出門前應做好車輛保養檢查，如遇有事故處理相關車輛時，請多予以禮讓，以加速事故排除，盡速恢復行車順暢。

高公局說，國道常見故障車輛態樣有缺水、缺油、缺電、爆胎及其他無法啟動等狀況。依據「高速公路及快速公路交通管制規則」第14條規定，汽車行駛高速公路及快速公路前，應妥為檢查車輛，在行駛途中不得有車輪、輪胎膠皮或車輛機件脫落、輪胎任一點胎紋深度不足等情事，違者可依據「道路交通管理處罰條例」第33條規定，處駕駛人3000至6000元罰鍰。

而車輛如缺水、缺電、缺燃料，依同條規定可處600至1200元罰鍰。另依據「道路交通安全規則」第101條第3項規定，在同向2車道以上路段，與執行緊急任務之消防車、救護車、警備車、工程救險車同車道之前車，應即向相鄰車道或路側避讓；相鄰車道之車輛則應減速配合避讓。

高公局呼籲用路人，當發現有拖救車輛或事故處理車輛靠近時，也請儘速避讓以免影響救援作業時效，俾提早紓解事故所造成的壅塞。

中秋節連假9月9日至11日每日14-21時，實施國5北向高乘載管制疏導措施。