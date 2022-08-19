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專家示警周日起酷熱將現極端高溫 菲東有機會颱風生成

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
周日開始各地的溫度可能會再往上升高一個等級，甚至有局部極端高溫、38度或以上出現的機會。本報資料照片
周日開始各地的溫度可能會再往上升高一個等級，甚至有局部極端高溫、38度或以上出現的機會。本報資料照片

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇說，預期今天隨著台灣附近的低壓擾動逐漸離開，太平洋高壓勢力向西推展，天氣將會比昨天還要再穩定。

他說，各地上午大致晴到多雲，午後西半部地區仍有熱對流雷雨發生機會，但整體降雨範圍會更往山區集中，雨勢也會比較小一點。因為風向變化的關係，熱對流發生的區域將會比較偏向中部、北部一帶。

各地溫度依然偏高，高溫普遍可到34-36度，部分地區可能到37度或以上，午後雷雨減少之後，有些地方可能一整天到入夜溫度都持續偏高。

他表示，周六、周日高壓中心有持續往台灣方向推展的趨勢，一直延續到至少下周二。上午晴朗炎熱，午後山區有局部熱對流雷雨，平地部分下雨的機會更進一步降低。溫度則會更為升高，尤其周日開始高壓中心來到台灣附近，高壓的下沉增溫作用，配合大陸上有暖熱的空氣往台灣移動，各地的溫度可能會再往上升高一個等級，甚至有局部極端高溫、38度或以上出現的機會。

吳聖宇說，下周三之後可能逐漸受到南方擾動接近的影響，預期天氣會有些變化出現，降雨機會漸增多，溫度也可望下降一些，不過擾動發展的情況以及真正影響的程度如何仍有待觀察，周末期間應該會逐漸趨於明朗，注意最新的天氣預報資訊。

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，要留意未來幾天會非常的炎熱。太平洋高壓顯著的西伸過來，將比過去幾天上升2-3度，非常的熱。相對的午後雷陣雨會略微減少，略轉乾一些。

彭啟明說，而菲律賓東邊有個熱帶擾動正在發展當中，未來幾天有機會逐步發展成為熱帶性低氣壓或颱風，但目前變化仍大，持續關注即可。東亞環境下周三、周四將有些變化，這幾天的炎熱先留意。

彭啟明 高溫

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