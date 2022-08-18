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泰越捷航空台北-曼谷航線今復航 130旅客搭機出遊

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
泰越捷航空18日在桃園機場舉行台北曼谷航線復航儀式，泰國貿易經濟辦事處代表曾德榮（左三）及泰國觀光局台北辦事處處長丁蓉采（左二）皆出席儀式。記者黃仲明／攝影
泰越捷航空18日在桃園機場舉行台北曼谷航線復航儀式，泰國貿易經濟辦事處代表曾德榮（左三）及泰國觀光局台北辦事處處長丁蓉采（左二）皆出席儀式。記者黃仲明／攝影

泰越捷航空今天（18日）在桃園機場舉行台北曼谷航線復航儀式，泰國貿易經濟辦事處代表曾德榮及泰國觀光局台北辦事處處長丁蓉采皆出席儀式，曾德榮表示泰國政府準備多項優惠，歡迎高素質的台灣旅客到泰國旅遊，他也被問及柬埔寨詐騙案，他說泰國也有受害者，目前泰國警方已跟台灣警方展開密切合作。

泰國貿易經濟辦事處代表曾德榮（Twekiat Janprajak）表示，旅遊是生命中很重要的東西，泰國政府自7月1日起就做好準備，旅客入境時不需要隔離，空曠處也不需要戴口罩，很多政策開放都是為了迎接觀光客，經過新冠肺炎這麼長的時間，泰國政府的目標是永久旅遊，泰國有豐富的觀光資源，但他們最重視的是「每一位旅客的安全及開心」，政府在每一個府都安排了觀光代表，同時有觀光警察，專門為觀光客解決在泰國遇到的問題。

新冠肺炎疫情爆發前，每年都有七、八十萬的台灣旅客到到訪泰國，而且台灣旅客的素質非常好。泰國政府對台灣旅客非常禮遇，辦理泰國簽證非常迅速，早上辦理下午取件。而且現在觀光客到泰國的旅館、餐廳都有優惠，非常歡迎台灣旅客到泰國旅遊。

對於近期的柬埔寨詐騙案，曾德榮說，泰國也有受害者被騙到別的國家，在這部份已與台灣內政部等相關單位聯繫，討論雙方合作方式解決問題的方法，泰國警方在機場會密切注意所有觀光客，希望這個問題可以很快解決，泰國警方會與台灣警方密切合作。

泰越捷航空表示，公司屬於低成本航空，機票往返約新台幣5000元，是民眾都可以負擔得起的價格，今天的班機提供180個座位，搭機前往泰國的旅客共有130多人，航空公司也推出了促銷活動，並提供行李托運、座位選擇、優先登記等靈活性，提供民眾更方便的選擇。

泰越捷航空18日在桃園機場舉行台北曼谷航線復航儀式，搭機旅客排隊辦理報到手續。記者黃仲明／攝影
泰越捷航空18日在桃園機場舉行台北曼谷航線復航儀式，搭機旅客排隊辦理報到手續。記者黃仲明／攝影
泰國貿易經濟辦事處代表曾德榮（左）致贈搭機禮給搭機旅客。記者黃仲明／攝影
泰國貿易經濟辦事處代表曾德榮（左）致贈搭機禮給搭機旅客。記者黃仲明／攝影
泰越捷航空18日在桃園機場舉行台北曼谷航線復航儀式，搭機旅客排隊辦理報到手續。記者黃仲明／攝影
泰越捷航空18日在桃園機場舉行台北曼谷航線復航儀式，搭機旅客排隊辦理報到手續。記者黃仲明／攝影
因柬埔寨詐騙案，航警局至東南亞航班的報到櫃台舉牌。記者黃仲明／攝影
因柬埔寨詐騙案，航警局至東南亞航班的報到櫃台舉牌。記者黃仲明／攝影
泰國貿易經濟辦事處代表曾德榮（中）及泰國觀光局台北辦事處處長丁蓉采（左）皆出席泰越捷航空儀式。記者黃仲明／攝影
泰國貿易經濟辦事處代表曾德榮（中）及泰國觀光局台北辦事處處長丁蓉采（左）皆出席泰越捷航空儀式。記者黃仲明／攝影

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