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影／桃機喜迎AI機器人 業者：耗資千萬可提供多項服務
租車旅遊集團為解決疫情期間及後疫情時代的來臨，耗時近3年並花費千萬研發經費，成功發展出國門迎賓大使機器人小Fa及小Me，今天（18日）起在桃園機場第二航廈入境大廳進行測試，己預約租車的旅客透過小Fa輸入訂單號碼或者QR-code碼，小Me就會為您帶路前往目的地。
e-go台灣租車旅遊集團總經理徐浩源表示，新冠肺炎疫情於2020年爆發後，集團便思考如何解決疫情對員工及旅客的衝擊，當時便決定開始發展AI人工智慧機器人，在耗時8百多天、花費破千萬研發經費後，終於成功研發出最多可提供10種語言介面、能夠隨時感應周遭的變化並做出避讓，以及發出語音提醒旅客的國門迎賓大使機器人小Fa及小Me。
徐浩源指出，後疫情時代，因為小Fa和小Me的出現，可有效降低人與人之間的接觸，當然也就降低染疫風險，也可以協助政府提供政令的宣導，配合支援或機場所需要的服務措施宣導等。如果未來小Fa和小Me有機會進駐機場服務，不但可以解決疏導旅客人潮、舒緩機場接機駕駛車潮壅塞，大幅提升機場的運作效能。
小Fa與小Me下周將在南港展覽館舉辦的「亞洲工業4.0暨智慧製造系列展」同步展出，展覽期間凡拍攝小Fa或是小Me相片或影片，上傳至個人FB或IG貼文並＃e-go台灣租車旅遊集團，就可免費獲得台北市雙層觀光巴士單次搭乘券一張（限量5,000份）。
若將合照之照片或影片回傳e-go台灣租車旅遊集團官方臉書帳號，還能抽台北市雙層餐車晚餐券（50名，NT$1800／份），數量有限，把握機會。
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