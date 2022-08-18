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帶孩搭火車占位還嗆列車長「惹不起」 結局曝光
臉書社團「爆料公社」和「爆廢公社」昨日流出一段影片，一對父子搭乘自強號列車未訂到相鄰座位，該名男子卻稱自己必須照顧有特殊狀況的孩子，而強占他人座位，還稱是台鐵售票的問題；列車長出面調解，還被對方反嗆「妳惹不起」。後來該列車長協調其他旅客換座位，並向其致歉化解這場紛爭，台鐵局表示，該列車長處理過程主動積極且態度和善，值得嘉許。
台鐵說，經調閲8月17日售票紀錄，這對父子為搭乘昨日117次自強號從台北到嘉義，一張是3車15號，另一張是1車22號；該車次女列車長接獲通知1車有旅客占用座位後立即前往處理，因該名旅客堅持要和他持有身心障礙手冊的小孩坐在一起，經列車長委宛勸導仍堅持不讓座。
台鐵也說，後來該列車長把原有1車23、24號座位的旅客，換到其他座位乘坐，並向其致歉，也讚許值乘列車長處理過程主動積極且態度和善，值得嘉許。
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