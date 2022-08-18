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台南百年老店又少一家 昔日糕點霸主「永瑞珍」中秋後熄燈

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獨／台南百年老店又少一家！昔日糕點霸主中秋後熄燈

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市位在中西區百年老店「永瑞珍」餅舖主要從事寺廟慶典祭祀所需糕點。記者修瑞瑩／攝影
台南市位在中西區百年老店「永瑞珍」餅舖主要從事寺廟慶典祭祀所需糕點。記者修瑞瑩／攝影

台南百年老店又少了一家！位在中西區西和路上的「永瑞珍」餅舖，因為目前經營夫妻年紀大、身體不佳，又不放心交給年輕人接手，決定農曆8月的訂單做完後就停業，而老店製作的許多老口味的糕餅也將成為絕響，知道這個消息的人都很不捨，紛紛勸說老闆「太可惜了啦」，但老闆幾經考慮，還是決定放棄百年家業。

永瑞珍雖然即將停業，但位在永福路上的「舊永瑞珍」餅店仍持續經營，兩店的名字只有一字之差，也讓人好奇到底是永瑞珍、還是舊永瑞珍的年代比較久遠？而永瑞珍的老闆娘則給了答案，「都很久啦」。

老闆娘指出，早年兩家是一起在水仙宮共同經營餅舖，後來師傅分開來自行開店，搬到永福路的就改名加了一個「舊」字，而老店的名號則由西和路上的老闆承接，兩者經營方向也略有不同，舊永瑞珍以婚慶大餅知名，而永瑞珍則專做寺廟慶典。而舊永瑞珍之前對外也表示兩家確實原來是在一起經營，後來舊永瑞珍才自行開店。

自強街上的另家百年糕餅店「舊來發」第5代經營人何玟儀表示，永瑞珍過去在水仙宮附近時，可以說是當地的糕餅霸主，但隨著年代久遠，如今卻走向停業，想到光輝的過往，實在很不捨；同業很多人都去向老闆勸說，無奈對方堅持，「台南百年老店又少一家，實在可惜」，大家並不會因為是同行就競爭，對台南來說，百年老店都是寶貝，關一家就少一家。

她表示，之前民權路上的「新裕珍」老店停業後，永瑞珍又要停，台南目前老字號經營的糕餅店只剩下客林、舊來發、寶來香、甘本堂及萬川等少數幾家。

而有「美食之都」封號的台南，市區裡有許多百年老店，不過隨著老成凋零，年輕人不願意接手，陸陸續續都有老店關門。

永瑞珍老闆娘指出，主要是夫妻兩人身體都不好，「長期做餅留下的職業傷害」，做糕餅大小月差很多，又都是靠手工，廟宇拜拜祭典的旺季，為了完成工作，常常做到全身酸痛、完全沒有休息時間，今年疫情期間，寺廟活動都暫停，店裡沒生意，才好不容易休息一下，但沒想到疫情過去農曆7月，又接到很多訂單，身體卻是已經不耐操勞，兒子雖然有心接手，但老的不放心，實在沒有辦法才決定停業，「否則我們也是不甘」。

永瑞珍長期與寺廟來往生意，信用相當好，大家都知道用料實在、價格也公道，很多只有老一輩店家才會做的糕點，在永瑞珍都還能看到，像是米糕栫、糖塔、裂桃（類似壽桃但又像發糕）、毛呼（外形像發糕但口感不同）等，未來停業後，可能再難找到這些舊時的點心。

台南市位在中西區百年老店「永瑞珍」餅舖主要從事寺廟慶典祭祀所需糕點。記者修瑞瑩／攝影
台南市位在中西區百年老店「永瑞珍」餅舖主要從事寺廟慶典祭祀所需糕點。記者修瑞瑩／攝影
台南市位在中西區西和路上的百年老店「永瑞珍」餅舖即將停業。記者修瑞瑩／攝影
台南市位在中西區西和路上的百年老店「永瑞珍」餅舖即將停業。記者修瑞瑩／攝影
台南市位在中西區百年老店「永瑞珍」餅舖主要從事寺廟慶典祭祀所需糕點。記者修瑞瑩／攝影
台南市位在中西區百年老店「永瑞珍」餅舖主要從事寺廟慶典祭祀所需糕點。記者修瑞瑩／攝影
台南市位在中西區百年老店「永瑞珍」餅舖製作許多現在已難得一見的糕點，左為裂桃、右為毛呼。記者修瑞瑩／攝影
台南市位在中西區百年老店「永瑞珍」餅舖製作許多現在已難得一見的糕點，左為裂桃、右為毛呼。記者修瑞瑩／攝影
台南市位在中西區西和路上的百年老店「永瑞珍」餅舖即將停業。記者修瑞瑩／攝影
台南市位在中西區西和路上的百年老店「永瑞珍」餅舖即將停業。記者修瑞瑩／攝影

台南 疫情

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