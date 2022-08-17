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台鐵海線慶通車百周年 跟白沙屯媽祖一起坐蒸汽火車
台鐵海線慶祝啟用百周年活動，初步規畫出動DT668蒸汽火車頭，滿足鐵道迷期待，上周開會再拋出新噱頭，屆時將邀請白沙屯媽祖也來體驗乘坐蒸汽火車，白沙屯拱天宮管委會今天也證實並同意由三媽出巡祈福，邀請信徒一起參與這項有意義的紀念活動。
海線鐵路是1922年通車，沿線的日南車站、追分車站、談文車站、大山車站、新埔車站是目前僅存5座日式檜木建造車站，還被鐵道迷稱為「海線五寶」，與蒸汽老火車相輝映，預期將成為鐵道迷搶拍熱點。
台鐵表示，海線通車百周年活動的舉辦日期暫定是10月11日，活動項目與細節將在本月底定案，邀請白沙屯媽祖乘坐蒸汽火車，也是最新活動企畫並取得廟方同意配合。
白沙屯拱天宮管委會主委洪文華表示，這是有史以來白沙屯媽祖首次坐火車「出巡」，配合海線通車百年歷史更具紀念意義，他們也樂觀其成。
他說，因為蒸汽火車會在通霄火車站加水，停留時間會較長，約1小時，初步規畫出動大轎班，媽祖先乘坐鑾轎專車到通霄火車站，配合站區相關慶祝活動，然後乘坐蒸氣火車到白沙屯火車站，再由大轎班抬轎回宮。
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