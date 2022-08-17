線上預約卡位 竹縣觀光8號「觀霧線」8月30日通車

竹縣觀光8號「觀霧線」8月30日起將正式通車，山友造訪雪霸國家公園不必再自行開車前往；新竹縣政府新闢台灣好行路線觀光8號，往返新竹高鐵站和觀霧山莊，每日往返共4班次，單趟車程約2小時30分鐘，單程票價300元，開放民眾預約搭乘。

新竹縣府交通旅遊處經多方評估，認為前往觀霧確實有增闢公車路線必要性，2020年向交通部觀光局申請台灣好行路線補助，去年確定獲核定營運虧損補貼後，委託新竹區監理所以公路客運方式發包，但經三次流標未完成招標。

今年初縣府自行上網公告，改以市區客運模式營運，順利由金牌客運負責營運，配合山區道路運行順暢，將採中巴方式載客接駁。

觀光8號觀霧線規畫每日往返共4班次，去程時間分別為7時、13時，回程發車時間則為10時、16時。單趟車程約2小時30分鐘，單程票價為300元；路線往返新竹高鐵站及觀霧山莊，沿途將串聯台鐵竹東站、軟橋彩繪村、五峰清泉、雲山民宿、雪霸休閒農場、觀霧遊客中心等8站。

縣府交旅處提醒，觀霧線以中型巴士運行載客，每日班次及座位皆有限額，每趟乘客數上限20人，採行預約搭乘。