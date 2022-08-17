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有望解除禁團令？ 觀光局長：業界都很期待
疫情指揮中心宣布，9月1日起，入境檢疫隔離再鬆綁，檢疫天數維持3+4，放寬自主防疫期間可返家1人1室，但檢疫政策放寬，也讓防疫旅館需求下降。對此，觀光局長張錫聰表示，目前防疫旅館供應量能都還夠，業者的部分也會密切觀察，會依照既有的補助輔導機制，讓供需都可以達到平衡。
至於何時可以解除禁團令？張錫聰表示，指揮中心有他的規畫和步驟，要看指揮中心的評估，只要是疫情趨緩、出入境無虞，大家都希望盡快恢復，過正常的旅遊生活，這個原則大家都有共識，業界也很期待，如果可以同步開放當然最好，分階段也是防疫考量，一切尊重防疫指揮中心的判斷，觀光局也會密切和指揮中心配合。
至於是否還是維持先開放入境，再開放出境的政策，張錫聰語帶保留，他說，如果指揮中心有要求會配合，相信指揮中心會視疫情滾動檢討。
張錫聰表示，目前出入境防疫指引有送到指揮中心，不過指揮中心有意見，觀光局這邊已作補充和修正，現在已送到交通部，一旦交通部核定就會再送指揮中心。
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