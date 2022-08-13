台鐵最美自強號車側邊條「紅變綠」 原來是日籍設計師巧思

台鐵未來的主力城際列車、EMU3000型新自強號於去年底正式上線營運，其外觀設計以白色為主，極簡風格讓不少旅客耳目一新，也被譽為是「最美自強號」。

8月起第17編組以及第18編組陸續從日本運抵台灣，不少眼尖民眾也發現這兩列新車車側邊條是綠色，與前16列的紅色不同。台鐵說，這是日籍設計師野末壯團隊的巧思，讓新自強號共50列的車隊能有些變化。

台鐵說，EMU3000新自強號之車側邊條顏色於設計階段即規畫有紅、綠、藍等3種不同顏色，並非單純只有紅色1種顏色。主要是依據日籍設計師野末壯團隊在觀察台灣景觀及人文特色後提出最能代表台灣映象的三種顏色。

台鐵說，依據定案後之交車規畫，第1至16編組採用紅色邊條；第17至22編組採用綠色邊條；第23至26等4個編組是特仕車，採用四色混合設計，預計將作為觀光列車使用；第27至35編組與第17至22編組同樣採用綠色邊條，最後第36至50編組採用藍色邊條。

此外，EMU3000型列車目前不若太魯閣號、普悠瑪號有專屬名稱，目前仍是稱「新自強號」，僅透過台鐵舉辦內部命名活動，把商務車廂定名為「騰雲座艙」，針對一般車廂以及列車暫無另行命名規畫。

由於EMU3000型列車規畫優先服務花東地區，立委廖國棟曾建議可命名為「阿美公主號」未獲採納；前立委、花蓮縣長參選人Kolas Yotaka則建議交通部，新列車的名字可取名「邦查」號。她說，因為阿美族自稱Pangcah（邦查），這個字含有「人」、「同族人」、「一家人」的意義，而阿美族是宜花東人口最多的原住民族，因此命名為邦查號，更具有在地特色。