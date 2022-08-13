花蓮金針山賞花進入高峰期 今起山區交管紅線禁止停車

金針花季來臨，花蓮玉里赤科山、富里六十石山兩大產地花海逐漸綻放，觀光人潮將進入高峰，因山路狹小蜿蜒，為維持交通順暢，今天起不分平假日執行交管，全面禁止甲、乙類大客車通行，紅線區域禁止停車，玉里警方已規畫勤務，定點及機動巡邏，維持交通秩序。

赤科山、六十石山是花蓮兩大金針山，為推廣觀光，縣府以每公頃10萬5000元補助留花，今年赤科山留花40公頃、六十石山26公頃，8月中旬後將進入賞花高峰期。

玉里警分局表示，往年金針花季，平日車流量約1000車次，假日倍增至約2000車次，暑假期間假日還曾創下一天3500車次的高流量，加上正值觀光局悠遊國旅振興方案實施期間，預估今年賞花人潮、車潮將大量湧現。

玉里警分局第四組組長陳暐傑說，每年花季都加派警力協助交通管制，今年與相關單位討論現勘後擬定交通疏導專案，並已在重要路口設置號誌、指示牌。玉里鎮赤科山部分，今天起開始連續管制，一直到9月18日，每天上午8時至5時，山區道路全面禁止甲、乙類大客車通行，汽、機車上下山採雙向通行。

富里鄉六十石山也從今天起至9月18日連續管制，之後在假日的9月24、25日，10月1、2日及8至10日實施交管，與赤科山一樣，上午8時至下午5時全面禁止甲、乙類大客車，汽車採單向、機車採雙向通行。

因山區道路狹小、彎道多，赤科山及六十石山紅線區域禁止停車。 赤科山禁停路段為 汪家古厝路口至萱園居、 小瑞士旁、 加蜜園旁；六十石山禁停路段為德森農庄入口、德森農莊廣場上方道路、 黑暗部落攤旁、黑暗部落攤位後方大灣、小瑞士旁。

警方表示，專案期間將在園區內定點及機動巡邏，並針對民眾停車秩序加強勸導及告發，偵查隊也不定時規畫便衣防竊勤務。為讓民眾安心賞花，山區設置警察服務站受理報案，並提供為民服務及諮詢。